Píriz pide autocrítica por los falsos títulos concedidos en «unas pocas universidades» 01:53 Imagen del acto celebrado ayer en Badajoz. :: / PAKOPÍ El rector de la UEx lamenta en el inicio de curso que se siembren dudas en todo el sistema y Fernández Vara valora que esos hechos no se hayan dado en la región EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Viernes, 19 octubre 2018, 23:09

El rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Segundo Píriz, pidió este viernes «reflexión y autocrítica» para corregir los defectos que han hecho posible que «unas pocas universidades» españolas hayan podido expedir «supuestos falsos títulos a destacados líderes nacionales». «A pesar del fuerte impacto mediático y de las dudas generadas por los acontecimientos, se trata de errores puntuales y muy aislados», garantizó la persona que ha dirigido la UEx durante los últimos ocho años. «Rechazamos rotundamente que se utilice a la universidad como arma arrojadiza en la contienda política», añadió.

«Cuando se habla de esos títulos yo no me doy por aludido, ni tú tampoco», dijo minutos después Guillermo Fernández Vara, dirigiéndose a Píriz, cuando tomó la palabra en el nuevo Paraninfo de la Universidad de Extremadura, cuya sede se encuentra en el recién rehabilitado Edificio Metálico del campus de Badajoz. «Si eso en nuestra universidad no hubiera podido ocurrir, que lo pague quien lo ha hecho», añadió.

Las palabras del presidente extremeño cerraron un acto de más de dos horas de duración con el que se inauguraba oficialmente el curso 2018/2019 de la Universidad de Extremadura. En esos ciento veinte minutos hubo canto gregoriano para dar la bienvenida a cargo del Coro de la UEx; la secretaria general hizo un pormenorizado resumen de la memoria del pasado curso académico, en el que hubo casi 21.500 alumnos matriculados; fueron investidos con todos los honores los nuevos doctores de la universidad extremeña;el catedrático Francisco Javier Olivares glosó en la lección inaugural la trayectoria de la Facultad de Ciencias de la UEx; y Segundo Píriz pronunció su último discurso como rector en una inauguración oficial del curso.

Tras esa inagotable sucesión de intervenciones, cuando el presidente extremeño se acercó al atril, no pudo evitar comentar a modo de broma que en cualquier momento iba a salir en los móviles un mensaje indicando, «no que llevamos dos horas conduciendo y que toca descansar, ¡sino que ya llevamos dos horas hablando!».

Cuando los profesores, las autoridades y los familiares de los nuevos doctores que asistían a ese acto –apenas se vio algún estudiante– escucharon esas palabras, Segundo Píriz ya había explicado que el período como rector al que pronto se pondrá fin se ha caracterizado por una grave crisis económica que limitó los fondos disponibles.

A pesar de ello, dijo que su objetivo siempre ha sido devolver el testigo «con una institución sin déficit» y agradecido de la lealtad y el compañerismo de las personas que lo han acompañado en sus distintos equipos de gobierno.

Competitivos

No obvió que las dificultades han existido, pero destacó la enorme evolución que ha experimentado la universidad desde su creación. «En el año 1973, cuando se creó la Universidad de Extremadura, uno de cada 95 españoles cursaba estudios superiores mientras que en Extremadura sólo lo hacía uno de cada 345 extremeños. Por eso reconforta saber que el porcentaje de universitarios entre los extremeños con edades comprendidas entre los 24 y los 35 años «está muy próximo a la media nacional y es superior al de cinco comunidades autónomas».

El presidente extremeño confió en que esos niveles mejoren con medidas como la que se prevé adoptar para que la matrícula sea gratuita para los alumnos que aprueben las asignaturas de las que se matriculen. «Debemos adoptar medidas que nos hagan competitivos para evitar que los jóvenes extremeños se marchen fuera a estudiar».