Pintor de batallas

No debería cundir el pánico: el siglo XXI avanza con tanta crueldad que un paracaidista es una marioneta obsoleta en manos del ejército, casi una danza vintage en el teatro de la guerra tecnológica. Quien ha contemplado decenas de artefactos militares desfilar no lo olvida independientemente de los incidentes, más que nada porque muchos de nosotros fuimos niños soldados, pequeños guerrilleros de los ochenta y los noventa que se divertían disparando a los niños de su misma edad con artilugios de plástico.

Los acuartelamientos rara vez hacen jornadas de puertas abiertas y, no nos equivoquemos, lejos está el motivo de ser un recelo al espionaje militar, pues lamentablemente las condiciones del material en las bases y cuarteles de nuestra región rozan la obsolescencia, dicho queda desde la propia experiencia en algunas de mis visitas. Al contribuyente crítico, tampoco le es conveniente observar hordas de funcionarios públicos en materia de defensa sin una ocupación efectiva y, en algunos casos, en estados de forma deplorables. Bastante tenemos con contemplar y soportar efectivos de la policía local y nacional al borde de la obesidad médica ante una labor física en ocasiones.

Considero que soy lo que puede llamarse un militarista pacífico: un niño que creció entre batallas y espectáculos cinematográficos en los que la militaría cobra un sentido. Así, contemplando el desfile del último día de la Hispanidad, me atrevo a sentenciar que uno de los elementos de rechazo de la nación hacia el ejercito es la estética. Diversos cuerpos militares deberían desechar de manera museística y ordenada sus indumentarias arcaicas, estéticamente cercanas a épocas verde oliva nada convenientes en el imaginario español. Por lo tanto, reconociendo a un fascista e ignorante como Millán Astray la creación del cuerpo de la Legión como el más eficiente de todos, deberían sus regimientos aplicar la modernidad y la coherencia a su traje de paseo, acorde al siglo y lejano a la España de postguerra de la que tanto nos cuesta despegar.

Bien lo llevó a cabo la Policía Nacional, equipando a sus agentes de manera práctica y cómoda. O la Guardia Civil, generando aire fresco en la estética de sus agentes vestidos con polo y pantalón oscuro, lejos del verde militar y correaje negro. Aun así, seguiremos viendo el incómodo y anquilosado tricornio y no en un estante del museo de Historia militar. Si la estética no es sinónimo de confianza, véase al ejército alemán. Si algo se le puede reconocer al nazismo es la elegancia al uniformar; sin embargo, no vemos al actual Bundeswehr vestido de Hugo Boss.

No estaría de más recuperar la elegancia y uniformidad post napoleónica, que también aquella España es España. De paso, que la izquierda dé un paso al frente y arrebate el sentimiento militar como necesario a la derecha como propio y pase a compartido. Pero para ello necesitamos mujeres y hombres muy valientes que contradigan los entresijos electorales.

Es osado opinar, imaginar un servicio de defensa ideal, ser un pintor de batallas.