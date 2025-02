«Pinché en un enlace que me llegó por sms y me robaron 10.000 euros»

La asociación FEACCU (Federación Extremeña de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios), que tiene su sede en Cáceres, está atendiendo en los últimos días bastantes ... denuncias de ciudadanos que han sido estafados con fraudes informáticos. «Muchos de los que atendemos –afirma el abogado Antonio Rubio– son personas que tenían sus cuentas en Liberbank y ahora han pasado a Unicaja Banco por la fusión, es como si hubiera un fallo de seguridad y accedieran a datos de clientes de Liberbank. A los afectados les decimos que vayan a Comisaría a denunciar y luego intentamos que les devuelvan el dinero que les han estafado».

Uno de los afectados es un vecino de la ciudad de Cáceres que ahora se ve inmerso en papeleos y gestiones para intentar recuperar su dinero. «Yo pinché en un enlace que me mandaron al móvil y me han robado 10.000 euros», afirma este hombre cuya desgracia comenzó el lunes 13 de junio, cuando se dio cuenta que le faltaba el dinero de la cuenta corriente.

«El domingo 12 de junio, sobre las tres de la tarde recibí un mensaje en el teléfono móvil. Yo era cliente de Liberbank y me habían pasado a Unicaja, porque se han fusionado. El mensaje, presuntamente, era de Unicaja, y decía que mi cuenta había sido bloqueada por motivos de seguridad, y que para desbloquearla debía de pinchar a un enlace que me mandaban. Pinché en el enlace, me salió la página de Unicaja, o eso creía yo, y rellené unos datos».

Una transferencia de 2.900 y otra de 2.050

Ya en un día de diario fue a una sucursal de Unicaja en Cáceres, para ver si había algún problema con su cuenta debido a la fusión, y fue entonces cuando vio que el domingo alguien se había metido en su cuenta para hacer dos transferencias a una cuenta bancaria, una de 2.900 euros y otra de 2.050 euros. El lunes se había hecho otra transferencia, a una cuenta bancaria distinta a la del domingo, por un valor de 5.000 euros.

El banco le dio una copia de las transferencias y fue a poner una denuncia a Comisaría, volvió al banco y entregó la denuncia. «Me dijeron que esperara 15 días y ya se vería si me devuelven el dinero; por eso fui a FEACCU. Lo que no entiendo –afirma– es cómo se realizaron las transferencias. Porque en Unicaja te dan una tarjeta con unas coordenadas, y cuando haces una transferencia tienes que poner determinado número de una de las coordenadas, y a veces poner también un número que te mandan al móvil con un mensaje; pero no me pidieron nada. Además, en el concepto de la transferencia, ponen 'jajajaja' o 'jijiji'. Cuando fui al banco había una mujer a la que también le habían quitado dinero con una transferencia y en el concepto ponían también 'jijiji' o algo así. ¿Cómo puede ser que te quiten así el dinero?».