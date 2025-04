Pilar, la mujer ideal de Europa

IRENE RODRÍGUEZ Miércoles, 31 de agosto 2022, 07:26 | Actualizado 09:48h. Comenta Compartir

Nada es menos estable que los estándares de belleza de las mujeres. La idea mujer perfecta cambia al ritmo del calendario, y a pesar de que la nueva ola feminista y movimientos como el 'body positive', animan a las mujeres a estar a gusto con sus cuerpos y lucirlos sin miedo, la realidad es mucho más complicada.

En pleno siglo XVII los cuerpos gruesos y con curvas eran sin duda los más atractivos. En la época victoriana, las mujeres se veían forzadas a usar corsés que las dejaban sin aliento para poder entrar dentro de los por entonces cánones de belleza. Coco Chanel puso de moda en los años 20 del siglo pasado el bronceado, algo que hasta entonces se había considerado vulgar puesto que solo se ponían morenas aquellas personas de clase baja que trabajaban al sol. Más tarde, en los 50, llegó uno de los mayores íconos de la sensualidad del mundo, Marilyn Monroe, que lucía curvas pero acompañada de la famosa cintura de avispa, su cuerpo era entonces la máxima de la belleza.

En los 80, además de las prendas llamativas y de colores flúor, se pusieron de moda deportes como el spinning, que combinaba ejercicios aeróbicos sobre una bicicleta estática, que pusieron de moda un cuerpo delgado pero tonificado. A finales de los 90 e inicios de los 2000, surgió el 'heroin chic', modelos extremadamente delgadas, con ojeras marcadas, un pelo débil y con aspecto casi enfermizo. Debe su nombre al gran abuso de heroína y otras sustancias de aquella época y no solo eso, si no que se engrandece ese aspecto frágil y débil. Durante estos años las enfermedades de trastornos alimenticios se dispararon.

Con el pasó de las décadas, la idea de mujer ideal ha pasado desde el 'heroin chic' de las modelos esqueléticas hasta las artificiales curvas de Kim Kardashian

De 2010 en adelante, estalló un nuevo tipo de cuerpo que se transformó en la última tendencia. Kim Kardashian, inició un reality que le lanzó a la fama después que saliera a la luz un vídeo sexual del que era protagonista. Con el tiempo tanto Kim como sus hermanas se hicieron una de las familias más ricas de Estados Unidos e incluso del mundo. Gran parte de este dinero fue destinado a varias operaciones estéticas en las que se agrandó exageradamente los glúteos y el pecho. Gracias a ella, las operaciones estéticas están más normalizadas que nunca.

De nuevo, en los últimos años está cambiando la perspectiva acerca de lo que es bello y lo que no. Se pueden ver como algunas tendencias de los 90 están volviendo, aunque se espera que los trastornos de la conducta alimentaria no regresen con ellas. Los doctores no están tan seguros puesto que la industria de la moda es una de las causas principales por las que las jóvenes sucumben a estos problemas.

Los concursos de belleza tampoco ayuda. Analizan qué mujeres son más bellas fijando cánones difícilmente asumibles por la mayoría de las mortales. Uno de los concursos con más prestigio allá por 1966 era el de la Donna Idéale de Europa.

La española Pilar Páramo de López Perea, que ya había ganado con anterioridad en julio de ese año el premio a la Mujer Ideal de España, decidió presentarse a este concurso. La sorpresa fue tremenda cuando se proclamó ganadora de la categoría más importante de esta celebración, la mujer más elegante de toda Europa. Su compañera Olga Carol Rodrigues, de Portugal, fue elegida como la mejor mujer cocinera del continente.

Este concurso, tuvo sus inicios en Italia y celebró todas sus ediciones allí, esta vez se realizó en Montecatini.

A pesar de lo que podía parecer, las pruebas por las que tenían que pasar las aspirantes eran bastante machistas. Entre las actividades se encontraban tareas de limpieza, costura, planchado de ropa, cocinar, preparar un cóctel, hacer un arreglo floral además de realizar exámenes de elegancia, cultura y personalidad.

Una baza que jugó a favor de Pilar es que ella había estudiado interiorismo en la Escuela de Eusebio da Guarda, eso le ayudó a hacerse con la victoria.

