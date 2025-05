El pijo y el queso

En la feria de Cáceres, compré un queso que costaba 36 euros el kilo. Fue un trozo, un cuarto de kilo quizás, y lo compré ... por enredar, por probar. Era un queso grandote, tipo gruyère, lo vendían en el único puesto no extremeño de la feria gastronómica que se instala en el paseo de Cánovas. Me pudo la curiosidad y, sin pedir precio, compré un trozo. Cuando en la pantalla de la báscula apareció el número 36, me espanté porque los quesos más caros que compro, una buena torta del Casar, por ejemplo, me cuestan la mitad, a 18 euros el kilo. Pero no fui capaz de reaccionar.

¿Por qué me quedé paralizado al descubrir que iba a comprar el queso más caro que he probado nunca (6.000 pesetas el kilo) cuando no me interesaba, no lo había probado y era un puro capricho, un comprar por comprar? Antes de que mi mujer me dé la respuesta a cuestión tan trascendente, situémonos en contexto.

La semana pasada fueron las Ferias y Fiestas de San Fernando de Cáceres. Se trata de un jolgorio tradicional que cuenta con tres espacios festivos: uno es el ferial con sus casetas, sus atracciones y su botellón; otro es el dédalo de calles céntricas, donde los bares adornan las calles con farolillos, contratan charangas y sacan barras a la calle, y el tercero es el paseo de Cánovas, donde se instala medio centenar de puestos de gastronomía y artesanía. El ferial es un espacio para niños, adolescentes, jóvenes y mayores hasta los 60 años. Las calles con farolillos y bares atraen a una franja de edad de entre 25 y 65 y los puestos de gastronomía tradicional son la parte preferida por los mayores de 65.

Detengámonos en esos stands para mayores. Se dice que son de artesanía y gastronomía, pero lo que realmente tiene éxito es la gastronomía. De hecho, para que los artesanos sean algo más que un pretexto y vendan algo, sus puestos se sitúan en medio de los de comida y el público tiene que pasar por ellos sí o sí. En las casetas de venta de comestibles se ofrecen, fundamentalmente, quesos y chacina. No faltan los puestos de miel hurdana de Tío Picho y Tío Cirilo y en dos tiendas, se fríen unas roscas deliciosas que provocan largas colas. También están los buenos vinos Dehesa Vieja y se puede comprar aceite, cerezas, encurtidos, perrunillas y otras delicias extremeñas.

Si hubiera que señalar las estrellas gastronómicas de la feria, escogeríamos los lomos y los quesos. Da gusto ver a los excursionistas de la tercera edad (Cáceres se llena en estos días de excursiones del Inserso o como se llame ahora) llevándose lomos a puñados y cargando con quesos mientras son poseídos por la euforia compradora. Y los nativos mayores no se quedan atrás acarreando morcillas comineras, calabaceras y patateras, chorizos culares, salchichones y tortas. Pero no de 36 euros y, desde luego, preguntan el precio de cada pieza antes de comprarla.

Mi mujer se enterará de que he comprado un queso de 6.000 pesetas cuando lea este artículo. Sé lo que me va a decir, que, en resumen, será más o menos esto: «¿Por qué eres tan tonto que no preguntas el precio antes de comprar? Los pijos de Cáceres tenéis metido en la cabeza que preguntar el precio es cosa de pobres. No sois capaces de protestar en los restaurantes ni de rechazar algo caro en las tiendas de ropa porque creéis que eso es poco elegante. No tenéis remedio».

Yo le daré la razón contrito y avergonzado. Esperaré a que acabe el chorreo. Me comeré a escondidas un cacho de mi gruyère de lujo de 36 euros. Y me sentiré idiota al comprobar que tiene menos gracia que cualquier queso extremeño. ¡Qué duro es ser pijo!