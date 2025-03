Cosas pijas de Cáceres

La foto que ilustra este artículo debería ser un cartel de propaganda política. A punto de comenzar la campaña electoral, un póster con esta pata ... de jamón en una papelera sería la mejor ilustración de cómo ha cambiado Extremadura, la región donde arrojamos los huesos de jamón a la basura en lugar de utilizarlos para hacer caldos, sopas y cocidos. Y los tiramos porque podemos. Aquí somos así de lujosos.

En esta tierra, recordamos aún las historias que nos cuentan los abuelos de aquellas patas de jamón que, en la posguerra, iban de casa en casa, alquilándose por horas, para dar sustancia al caldo reconstituyente. Una hora, una perra chica, aunque si estrenabas la pata, el precio subía a una perra gorda y así, de cocina en cocina, hasta que se le sacaba toda la sustancia.

La pata de la papelera daba para una docena de consomés. Cortada en porciones, cualquier carnicero le hubiera sacado un rendimiento económico, pero en lugar de aprovecharla, su dueño la ha tirado a la basura porque en esta tierra ya no queremos sobras. Ya digo, pura propaganda electoral.

Me acaba de llegar un libro titulado 'Ideología y el atraso de Extremadura. 1940-1986, del agrarismo a la terciarización'. Lo ha escrito el profesor de la Universidad de Extremadura José Antonio Pérez Rubio y su finalidad es dar una explicación, más allá del tradicional análisis economicista, al llamado atraso de Extremadura entre el comienzo del franquismo y la entrada en el Mercado Común. Es un magnífico estudio de sociología histórica y sociología del desarrollo que nos permite entender Extremadura con estadísticas, análisis rigurosos y explicaciones sugerentes.

Pero más allá de las 800 páginas imprescindibles de este libro, sobre el que habrá que volver para comentarlo con más detenimiento, están los símbolos populares como este de nuestra pata jamonera, que para que sea más simbólica, apareció la semana pasada en una papelera situada en un lugar estratégico: justo frente al edificio del Rectorado de la Universidad de Extremadura en Cáceres.

La encontré temprano, yendo al trabajo, y me dejó meditabundo. ¡Qué rasgo de chulería, qué símbolo del primer mundo, qué metáfora del desarrollo! Me imagino a los turistas mañaneros, que se van de Cáceres con un estuchado de jamón como tesoro y souvenir preciado, asombrándose ante el hallazgo de la papelera y preguntándose si es verdad que somos los últimos de la fila en desarrollo económico y renta per cápita o solo es una estrategia para dar lástima y rebañar ayudas.

Hay otra explicación más municipal y aburrida que tiene que ver con la recogida de la basura. Desde hace unas semanas, los residuos generados en la parte antigua de Cáceres se recogen de manera selectiva y ordenada, con una metodología y un horario en los que priman la precisión y la organización. Pero han dejado al albur detalles imprevisibles como qué hacer si te sobra una pata de jamón y no piensas meterla en la olla ni trocearla en porciones. Es imposible introducir una pata jamonera en los envases oficiales repartidos por la empresa Conyser, que recoge con eficacia absoluta la basura cacereña. Así que los dueños de lo que antaño fue tesoro y hogaño es sobra decidieron arrojarla a la papelera. ¿Pero a qué papelera? Pues justamente a la que está situada a diez metros de las nuevas dependencias que ha abierto Conyser en la parte antigua. Así que esta foto lo tiene todo: es cartel electoral, es síntoma de desarrollo, incita a hacer una tesis y es un aviso para que se repartan cubos de basura para jamones. En fin, cosas pijas de Cáceres.