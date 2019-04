Una pija llamada Ajo

Cada vez que se vuelve a hablar de los conquistadores, me acuerdo de Manco Cápac. Cuando yo era niño, en clase nos explicaban mucha geografía, mucha historia de España y también mucha historia de América. Es verdad que no nos contaban nuestra región y eso provocaba que soñáramos con castillos de Castilla, con bosques de Navarra y con animales salvajes de los Pirineos sin saber que donde de verdad estaban los castillos más formidables y mejor conservados, los bosques más frondosos y variados y los animales que grababa Félix Rodríguez de la Fuente para su programa 'El hombre y la tierra' era en Extremadura. Así que desconocíamos lo cercano, pero lo sabíamos todo de Castilla y América.

Con motivo de la polémica sobre Hernán Cortés, que ha vuelto a despertar nuestros complejos y a hacerle el juego a la leyenda negra, me he acordado de Manco Cápac, primer caudillo y fundador de la cultura inca en Cuzco, personaje legendario y protagonista de algunas lecciones inolvidables del Bachillerato elemental.

Pero si yo no me olvido del tal Manco Cápac, también conocido como Manco Inca o Ayar Manco, es porque cada vez que el profesor lo mentaba en clase, mis compañeros se giraban y, con la consustancial crueldad infantil-adolescente, me decían: «Mira, ahí lo tienes, tu padre». Aunque lo que me apetecía era responderles: «El tuyo, para que no ladres», callaba porque desde niño aprendí que ante las provocaciones, lo mejor es guardar silencio, algo que me ha sido muy útil para soportar las barbaridades que a veces llegan a través de las redes sociales.

El caso es que a mí, de niño, en el colegio Paideuterion de Cáceres, me adjudicaban dos padres putativos: uno era el caudillo inca Manco Cápac y el otro era don Emiliano. Aquellos compañeros de clase son para mí los inventores de las 'fake news' y quizás sea esa la razón de que no me inmute lo más mínimo ante cualquier falsedad o rumor pues convivo con ellos desde tiempos incaicos.

Don Emiliano era mi profesor de Lengua Española y tenía la particularidad de que le faltaba un brazo. Cápac, que yo sepa, tenía los dos, pero su nombre, Manco, también lo situaba en la órbita de mis posibles padres. El caso es que yo esbozaba la mejor de mis sonrisas cada vez que tocaba clase de historia de los incas y también sonreía cuando me preguntaban muy en serio que si los sobresalientes que me ponía don Emiliano en Lengua era por ser su hijo.

Esta barbaridad científica de que la falta de brazo se transmite de padres a hijos puede darles risa, pero no olvidaré nunca la primera vez que el ginecólogo vio a mi hijo en ecografía y dijo muy serio: «¡Ah, pues viene con los dos brazos!». ¡Coñe, y cómo quería que viniera! Aunque peor fue lo de una niña pija madrileña llamada Mari Ajo, que durante un veraneo en Candelario propuso que me echaran de la pandilla porque sus padres le habían dicho que a lo mejor, lo mío se pegaba. Más grave era llamarse Ajo y no por eso proponíamos su expulsión, le respondimos y la cosa quedó en nada.

A don Emiliano, aunque no me engendrara, le tengo mucho cariño porque fue la primera persona que me animó a escribir. Nos mandó una redacción titulada 'Desde mi ventana' y yo conté que desde la de mi habitación se veía lo que hoy es el parque del Príncipe y, girando la vista, veía después la ciudad, comparaba lo rural y lo urbano, metía por el medio a Fray Luis y su mundanal ruido y aquello, a los 11 años, debía de ser un poco raro, así que don Emiliano me adoptó como su hijo literario.

Otro que me animaba mucho era don Vicente Castro, párroco de San Mateo, que rezaba con todo el Paideuterion el rosario los sábados por la mañana y cuando hablaba de la cruz que cada uno debe llevar con resignación y buen talante, me ponía como ejemplo si no de caudillo inca, sí de santo cristiano. Pero ya ven, a pesar de tanta cruz, tanta Mari Ajo y tanto padre putativo, tuve una infancia feliz.