La piel de la osa

Con claridad y contundencia, sí señor, así se hacen las cosas: Pablo Iglesias (Él) reapareció el sábado ante sus fieles de Unidas Podemos, en la plaza madrileña «de la Museo» Reina Sofía, anunciando que su formación política «está cerca de formar parte del Gobierno». Ha dicho literalmente que «si hay ministros de Unidas Podemos, hay algunas cosas que van a cambiar». Es curioso observar que aunque la coalición de Podemos e IU ha feminizado su marca, viniendo a llamarse 'Unidas Podemos', el líder de Podemos sigue utilizando el genérico ministro para referirse al cargo que ansía. Pero pensándolo bien es lógico, no creo que le apetezca, llegado el caso, convertirse en «ministra de la Interior».

El problema de esta antigua buena nueva es que el de Galapagar está vendiendo la piel antes de cazar la osa, lo cual no deja de ser una osadía, si se me permite el juego de palabras. Esperar que Pedro Sánchez gane las elecciones y, sobre todo que pueda formar gobierno con el apoyo de Unidas Podemos y los independentistas, a pesar de la tenacidad y la 'Tezanidad' que lo caracterizan, es mucho esperar en una situación tan poco clara como la actual.

No dudo de la profesionalidad, buena fe y honorabilidad de los encuestadores de empresas independientes, pero estoy convencido de que por amplias que sean las encuestas y rigurosas las 'cocinas' a la que se someten los datos, es muy difícil que en esta ocasión puedan acertar -las del CIS no me las creo directamente-. Baso tal aseveración en el hecho de que el punto de partida actual no se ha dado nunca. Jamás un partido perdedor en los comicios anteriores se había presentado como Gobierno a unas elecciones generales gracias a una moción de censura. Tal circunstancia, desde mi humilde punto de vista, introduce una gran dosis de incertidumbre ante el comportamiento del electorado el día de las elecciones, digan lo que digan las encuestas. Aunque, lo admito, puedo estar equivocado.

Pero no creo que yerre si califico a Iglesias como uno de los grandes trileros de la política nacional. Un tahúr político que intenta cambiar continuamente el garbanzo de cubilete con la intención de engañarnos. Aparte de su discurso decimonónico que aburre hasta a las ovejas, ya saben: «Hay veinte familias más poderosas que el Parlamento.» -no me he fijado si ha incluido a la de Carolina Bescansa- el coordinador de las mareas que hace honor a su cargo, pues resulta del todo mareante, se ha dignado en pedir perdón ante su audiencia. Eso sí, de una manera singular: «Hemos decepcionado a mucha gente, hemos dado vergüenza ajena.».

Una frase cargada de cinismo, pues pretende situar al garbanzo donde no está realmente: la vergüenza que debía importarle en este caso no es la ajena, sino la propia. Lo correcto hubiera sido olvidar su lucha contra el poder para conseguir el propio poder del que abomina, reconocer que siente vergüenza y haberse quedado en su casa. Pero para sentir vergüenza es imprescindible tenerla. Así son las cosas.