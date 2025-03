Piedras indescifrables

En el ombligo geográfico de Extremadura descansa lo que podría ser la ubicación elegida para el jardín del Edén. Flanqueado por los lomos de ballena ... graníticos que son las sierras del Centinela y de la Lombriz, un amplio valle de color verde pálido discurre de norte a sur entre las grandes cuencas hidrográficas de los ríos Tajo y Guadiana. Este valle está regado por múltiples arroyos que brotan de las sierras y que alimentan al río Aljucén en su serpenteante camino hacia su encuentro con el Guadiana. En la bruma estival, la espina dorsal de la árida sierra de Montánchez asoma entre el tablero de ajedrez de olivares, frutales, viñedos y dehesas como reptiles al sol en las orillas del amplio valle de apariencia bíblica. En sus colas, la dehesa se diluye en una sabana, más africana que europea, rematando el paisaje.

Abrazando las faldas del Pico del Centinela, en un mirador sobre la vega se alza un templo que no desentonaría en las orillas de Tierra Santa. La fácilmente desmoronable estructura de piedra pálida, construida con bloques de queso curado, parece un lugar donde estilitas ascetas como san Simeón podrían seguir predicando sobre el fin de los tiempos desde lo alto de las columnas de su recinto. La ruina destaca como una especie de naufragio bizantino en el mar extremeño de edificios góticos y renacentistas.

«Creía que habías dicho que íbamos a ver una iglesia», me preguntó mi hija pequeña cuando salimos del pórtico y nos adentramos en la penumbra del templo. «Esto parece más un establo que una iglesia». Y a primera vista no se equivocaba. El suelo desbastado y las paredes desnudas, de granito y mampostería, carecían del menor signo eclesiástico, y si este hubiera estado sembrado de paja, no habría desentonado.

Eso hasta que se mira hacia arriba. En el claroscuro que dejan las dos entradas rectangulares y las ventanas orientales de arco de herradura, una serie de bóvedas de cañón sin adornos sobrevuelan una nave vacía que conduce al presbiterio de la iglesia cruciforme. Su austeridad es severa, dándole el aspecto del espacio arcano largamente olvidado que mi hija había observado.

Subimos hacia el coro y al entrar en el transepto se abrieron los verdaderos secretos de la basílica y pudimos sentir su belleza. «Ahora esta parte no se parece tanto a un establo», dijo mi hija levantando la vista. «Esto se parece más a una cueva o a un túnel en expansión».

Por las ventanas arqueadas se filtraba una luz difusa que parecía distribuirse y crecer bajo una serie de grandes arcos de herradura sostenidos por columnas. Cada uno era aparentemente más grande que el siguiente, dando al estrecho pasadizo el efecto de túnel sugerido por mi hija. La forma de los arcos evocaba imágenes bizantinas de Siria y el Levante mediterráneo. Expertos siguen discutiendo si su origen es visigodo o mozárabe, pero a los ojos del profano el Próximo Oriente es palpable. Este lugar de culto lleva las huellas tangibles del lugar de origen de la religión que estaba destinado a celebrar.

La basílica de Santa Lucía del Trampal, a las afueras de Alcuéscar, ha sido lugar de culto desde antes de que se tenga constancia de los tiempos.

Mucho antes de que los romanos importaran e implantaran sus dioses y más tarde a Dios en la península, este bucólico bosquete estaba consagrado a la diosa celtíbero-ibérica Ataecina y probablemente a algunos dioses anteriores. Su cercano manantial simbolizaba sus poderes de fertilidad y renovación, y el lozano y regado valle era prueba de su hechicería y servía de lugar sagrado de reunión para diversos pueblos.

Numerosas inscripciones dedicadas a Ataecina permanecen en piedras reutilizadas salpicadas por todo el templo. Piedras que seguramente componían un templo prerromano que más tarde fue usurpado y transformado en un lugar dedicado a las diosas romanas Proserpina y Ceres antes de la conversión del Imperio al cristianismo. Entonces se construyó el templo cristiano, pero pronto fue abandonado y olvidado cuando otra fe importada de Oriente irrumpió por la Vía de la Plata.

Cuando llegamos, pasamos por el centro de interpretación y pregunté si había algún mapa o guía que detallara dónde se podían encontrar estas inscripciones. «Bueno, sé dónde están algunas, pero no puedo abandonar mi puesto aquí», respondió el amable encargado. «Pero si viene por aquí y mira la imagen de mi pantalla, intentaré indicarles dónde están».

Presintiendo la aventura, mis dos hijas se reunieron alrededor de la pantalla para seguir sus instrucciones. Y continuó: «¿Veis esta esquina? Pues justo a su alrededor, en la imagen, es donde encontraréis el más fácil de ver.

Los del interior del templo son casi imposibles de distinguir». Y con eso, la cacería había comenzado.

Saliendo del templo a la intensa luz del verano, mis hijas doblaron la esquina hacia donde estaban seguras de que les había indicado el asistente.

Enseguida se toparon con cuatro cuadrados grabados en una de las piedras y dijeron: «Esto parece algo, pero no son palabras y, además, estoy segura de que se refería a la otra esquina».

Allí estábamos, protegiéndonos del sol abrasador bajo uno de los enormes olivos, trazando la piedra con los dedos y escudriñándola con los ojos en busca de las letras.

Bajo la luz deslumbradora, nuestra imaginación no tardó en transfigurar la roca. Las grietas se convirtieron en líneas y las superficies irregulares se transformaron en letras imaginarias, pero por más que lo intentábamos, las inscripciones se nos escapaban.

«Creo que veo algo ahí arriba, en la esquina», dijo mi hija, «pero está demasiado arriba y yo no soy lo suficientemente alta».

Y aunque no las encontráramos esta vez, a medida que ella crece, nos da un motivo para volver.

Santa Lucía del Trampal está a poco más de cinco kilómetros de Alcuéscar, que está a medio camino de Mérida y Cáceres por la A-66, la autovía Ruta de la Plata