Las piedras sí hablan

Existen lugares mágicos y con encanto, cuentan historias y no pasan de moda, lugares para ir en invierno y en verano, solo o acompañado. La ... primera vez que fui a Los Barruecos lo hice para visitar el Museo Vostell, iba con un grupo de familiares, entre ellos uno de los arquitectos encargados de la restauración del edificio.

Nos sirvió de guía y puso luz para comprender las complejas instalaciones del artista alemán, como la llamada 'fiebre del automóvil', una de las más impactantes, que una decena de visitas después me sigue impresionando con el chirrido de los rastrillos. Junto al museo hay un restaurante donde satisfacer dos placeres a la vez: degustar sus delicias y contemplar la impresionante escultura de título no menos impresionante.

Después de aquella primera vez he ido en muchas ocasiones, por distintas circunstancias y en distinta compañía. Los Barruecos es uno de mis lugares preferidos, no me canso de enseñárselo a quienes vienen de fuera, pasan los años y el lugar me sigue sorprendiendo sin haber perdido su halo de misterio.

Además, Malpartida es el enclave de Europa con mayor número de cigüeñas en estado salvaje, el paseo entre bolos graníticos coronados por sus nidos ofrece un espectáculo único.

Confieso, aquí y ahora, que también me he bañado en la charca, de eso hace muchos años, fue en un caluroso abril que parecía junio; puede que entonces no estuviera prohibido el baño, o desaconsejado, el caso es que me bañé sin que nadie me dijera que no podía hacerlo.

Allí llevé a mi hermana Manoli en una de sus últimas visitas, cuando aún la sombra de la enfermedad no planeaba sobre ella. Le gustó aquel sitio, y sintió una simpatía instantánea por quien había hecho el mismo camino a la inversa, de Berlín a Malpartida en el caso de Vostell, de Muelas del Pan a Baja Sajonia en su caso.

Muelas del Pan está cerca de los arribes del Esla, en la comarca zamorana Tierra del Pan, allí nacieron todos mis hermanos y, aunque trescientos kilómetros lo separan de Malpartida, su paisaje es como una prolongación de Los Barruecos: enormes bolos de granito componen un conjunto pétreo de caprichosas formas que salpican su orografía y que, dependiendo del lado de visualización, forman un lagarto o una tortuga, una visera o un sillón.

Como en Los Barruecos, hay cazoletas o piletas excavadas en las piedras, y huecos que parecen tumbas antropomorfas. Cualquier tipo de cultivo allí es impensable, solo las cabras obtienen algún provecho.

La semejanza entre ambos enclaves es asombrosa, como siameses separados, en lugar de por un bisturí, por un deslizamiento de tierra que los hubiera seccionado y desplazado las piedras, quedando al norte las peñas de Muelas del Pan y al sur Los Barruecos; así me gusta imaginarlo.

Será esa una de las razones por las que me emociona el paraje extremeño, por el parecido que guarda con un escenario de mi niñez, el lugar donde aprendí a nadar, donde corrí descalza por las piedras y donde más de una vez me escalabré las rodillas.

Hace años el equipo del programa de Televisión española 'Castellanos-leoneses por España' me eligió, junto a otras personas, para rodar el capítulo dedicado a Cáceres y su provincia; aquel programa tenía el mismo formato que el de su hermano mayor, 'Españoles por el mundo'. En el primer contacto me pidieron que pensara en dos o tres de mis sitios preferidos, y uno de ellos fue Los Barruecos.

Últimamente voy con Dumas, allí le gusta seguir cualquier rastro, se muestra muy interesado por los excrementos de vacas, o de sus congéneres, y saltar por las piedras. Con el perro, o por su causa, he descubierto un camino bastante solitario, de unos tres o cuatro kilómetros, que permite llevarlo sin correa, él lo agradece y yo también; sólo he de estar atenta por si pasa algún ciclista.

La vereda termina en un ensanchamiento donde un singular sendero de piedras, pasaderas, permite atravesar el río Salor, cuando el Salor lleva agua.

En otoño o en invierno el cauce ha crecido bastante y allí el perro se baña, ese es el premio que le aguarda al final del camino polvoriento, por eso lo recorre impaciente, formando círculos en derredor, como buen perro de carea, y ladrando porque no voy tan deprisa como él.

En otra ocasión hice la ruta senderista que parte desde el centro de interpretación de Los Barruecos y llega hasta la ermita de San Jorge, otro lugar mágico, aunque abandonado, parece que su recuperación y conservación no le interesa a nadie, lo que no se ve no existe.

El lector probablemente conozca el enclave, escondido y semienterrado, tan misterioso como la función para la que fue edificado, o a la que servía. ¡Ay, si las piedras hablaran!

Pero desandemos los cinco kilómetros que nos han llevado hasta la ermita de San Jorge para regresar a Los Barruecos, fuente inagotable de descubrimientos, donde las piedras cuentan su historia a quien sabe escuchar y mirar.

Así fue descubierto el observatorio astronómico de la Edad del Cobre, excavado en plena roca, por el inolvidable Juan Rosco Madruga, ¡él sí sabía escuchar!, uno de los mejores amigos que ha tenido esta tierra, que aún no le ha rendido el homenaje que merece.

Este paseo en papel se acaba, las piedras permanecen para desvelar más secretos.

El Monumento Natural de Los Barruecos está a tan solo 7 kilómetros de Malpartida de Cáceres por la N-521