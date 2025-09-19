Piden invertir 20,5 millones en climatizar centros educativos

Redacción MÉRIDA. Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Federación de Enseñanza de CC OO de Extremadura y la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as de Centros Públicos (Freampa) han reclamado a la Junta que invierta los 20,5 millones de euros disponibles para climatizar centros educativos de la región.

Según recuerdan ambas federaciones en una nota de prensa conjunta, aún quedan por adjudicar 20,5 millones de euros de los 30 millones euros que quedaron sin otorgar de a las subvenciones recogidas en el Decreto 95/2024, de 30 de julio, destinadas a la mejora de la eficiencia energética en edificios e infraestructuras educativas de titularidad municipal.

Como «organizaciones representativas de la comunidad educativa, familias y profesionales de la enseñanza pública», reiteran su «preocupación por el impacto de las altas temperaturas en la salud» de los alumnos y el personal de los centros, con el «impedimento que esto supone en el normal funcionamiento de la actividad lectiva».

Recuerdan que el 23 de junio, CC OO y Freampa solicitaron a la administración educativa información concreta sobre la ejecución de obras de eficiencia energética en centros educativos públicos y estado de las convocatorias vinculadas al Decreto 95/2024, de 30 de julio, de las que no obtuvieron respuesta.

Posteriormente, ambas organizaciones pidieron una reunión presencial con la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, para «conocer información sobre dicha subvención». Así, insisten en la «poca cobertura» que tuvo esta convocatoria de subvenciones, que alcanzó solo al 18,4% de los centros de Educación Infantil y Primaria, un porcentaje que bajaría al 13,6% en el caso de los centros educativos públicos.

El 17 de julio mantuvieron una reunión con responsables de la consejería de Educación, a los que CC OO y Freampa pidieron que se modificara la convocatoria para que fuese más accesible a todas las localidades, tras lo que se les trasladó el compromiso de sacar una nueva convocatoria para tratar de adjudicar los más de 20 millones de euros restantes.