La UEx pide a los profesores que sean flexibles con la asistencia a los exámenes

La Universidad de Extremadura (UEx) es consciente que la situación de sobrecarga que están viviendo los centros de atención primaria está dificultando la certificación de los positivos.Por eso, ante la época de exámenes que se inicia tras las vacaciones navideñas, ha pedido a los profesores que sean flexibles cuando tengan que aceptar las justificaciones de alumnos que deban estar confinados, aunque no tengan una prueba certificada del SES.

Así lo pide el rector de la UEx, Antonio Hidalgo, en una carta remitida a la comunidad universitaria.

En la misiva, a la que ha tenido acceso HOY, Hidalgo explica que «a los estudiantes se les ha indicado que podrán ser verificadas todas las notificaciones que presenten. No obstante, todos somos conscientes de la situación actual del sistema de salud, especialmente de los servicios de atención primaria». Por eso, el rector argumenta que «consecuentemente debemos ser muy flexibles a la hora de justificar las ausencias de los estudiantes, ya que en la mayoría de los casos no se dispondrá de justificación documental. Os ruego una especial comprensión en este sentido».

De la misma manera, informa de que los estudiantes que no puedan asistir a los exámenes, bien porque estén confinados por ser positivo o contacto, o por cualquier otra causa, lo deberán comunicar a través de la web existente para estos casos.

El rector sugiere que por motivos sanitarios las pruebas no deben superar las dos horas

Recuerda Hidalgo que según lo establecido por las nuevas normas sanitarias, «las cuarentenas durarán siete días desde el inicio de los síntomas o desde la prueba positiva de contagio».

Asimismo, indica en su escrito que se deberá buscar «de manera consensuada una nueva fecha de examen con aquellos estudiantes que no puedan examinarse en la fecha original. En el caso de no llegar a un acuerdo, nuestra normativa establece el arbitrio del decano o del director del centro».

Por lo demás, el rector recuerda que hay que procurar que el aforo de las aulas donde se van a desarrollar los exámenes sea lo más bajo posible y que se eviten aglomeraciones.

Hidalgo también pide que los exámenes no sean muy largos. «Os solicito con especial celo es que la duración de los exámenes no sea excesiva; me atrevo a sugerir un máximo de 2 horas»

