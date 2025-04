PIDE: «Toda la demanda se cubre con las plazas públicas existentes»

La baja demanda en los centros escolares condiciona también el futuro de los profesionales de la educación. Alfredo Aranda, vicepresidente del sindicato PIDE, cree que, ... pese a la idea que lanza la Consejería de Educación de que se están manteniendo los puestos de trabajo, «sí que hay pérdida». «A alguien que tiene la oposición le puedes reubicar en otro centro, ese empleo no se pierde, pero después las oposiciones salen con muchas menos vacantes porque cada vez hay menos niños».

Aranda indica que la administración debería iniciar un debate sobre la enseñanza concertada. «En Extremadura en todas las localidades las necesidades de escolarización se pueden asumir solo con la educación pública, no haría falta concierto, pero el eliminar conciertos sí supone echar a gente a la calle porque los profesores de la concertada no son funcionarios públicos, ahí hay que hacer encaje de bolillo para mantener el sistema público y privado concertado en equilibro», señala Aranda. «No sé cuánto tiempo se podrá hacerlo, porque es insostenible», apunta. «Antes que el Juan XXIII de Mérida se cerró un colegio público en Villanueva de la Serena, los datos indicaban claramente que en esa localidad no hacían falta plazas de concertado, pero cerraron el público, es paradógico que eso lo haga un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas», señala este representante sindical.

Ratios

A juicio de Aranda la reducción de alumnos es positiva desde el punto de vista pedagógico. «Si tú hablas con un profesor que ha tenido 25 alumnos y ahora tiene 12 te va a decir que es mejor tener una ratio baja, porque a 12 alumnos les puedes atender de manera individual».

Para él las actuales ratios son excesivas, y debería aprovecharse la coyuntura para abrir el debate sobre una bajada en el número máximo de alumnos en las aulas. «Sería una manera de no cerrar unidades, de mantener el trabajo y de aumentar la calidad educativa», indica este representante sindical, que considera que Extremadura debería liderar este debate a nivel nacional y llevar estos temas a la conferencia sectorial de Educación.

Acaban de publicarse las listas de escolarización de los niños que empezarán primero de Infantil en septiembre y alrededor de un 40% de las plazas que se ofrecen quedan vacantes, según los datos de la Consejería de Educación. Las cuatro principales ciudades de la región (Badajoz, Cáceres, Plasencia y Mérida) han ofrecido un total de 3.819 puestos escolares, de los que solamente se han solicitado 2.326.