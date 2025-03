Cuando a David Ramos le notificaron hace unos 15 días que se había contagiado con el virus de la fiebre del Nilo, no se lo ... creía. «De primeras, me quedé un poco pillado, ya luego el médico me explicó el positivo que había salido en el análisis y me preguntó por los síntomas», cuenta este albañil de 49 años que reside desde hace años en la localidad pacense de Vivares, aunque trabaja actualmente en Pizarro (Cáceres).

En su caso –cuenta– los síntomas fueron muy leves, tanto, que no se habría enterado del contagio de no ser por una donación de sangre. «Después de donar, me llamaron del hospital de Don Benito y me dijeron: 'Mire, tiene usted el virus del Nilo'», dice sobre cómo lo supo. «Si no es por eso, ni me entero», añade.

Fue entonces cuando el médico le explicó la situación y le dio varias recomendaciones, pero sobre todo recuerda que fueron muchas las preguntas. «Querían saber de dónde era, si sabía dónde me había picado el mosquito, si vivía cerca de arrozales o zonas húmedas», explica este hombre natural de Campolugar.

Su casa, cuenta, está a las afueras de Vivares, entidad local menor de Don Benito, «allí es verdad que estamos rodeados de arrozales, así que es raro que no haya mosquitos». Sin embargo, no sabe cuándo le pudo picar ese mosquito que le ha hecho contraer la enfermedad, tampoco sabe si pudo ser en Vivares o en Pizarro, donde también son muchas las zonas de cultivo de arroz.

«No sé la fecha exacta, pero hará algo más de 20 días y me pudo picar fuera, pero también dentro de mi casa; no tengo ni idea», dice David, acostumbrado a las picaduras cada verano: «Te pican tantos mosquitos, que yo no noté nada diferente; no fui consciente, aquí lo mismo te pica un mosquito común que otro con el virus».

Pero lo cierto es que una de esos mosquitos fue algo más allá de la simple picadura y, aunque de forma leve, David sí sufrió algún síntoma.

«Me fui a trabajar y me notaba muy cansado, no sabía el porqué», recuerda sobre los tres o cuatro días en los que no encontraba explicación a lo que le ocurría más allá de que pudiera deberse al calor. «Tuve algunas décimas y mal cuerpo; no tenía ganas de nada y me parecía raro. Pero, ¿quién iba a pensar que era el virus del Nilo?», rememora. Pese a ello, únicamente recurrió un día al ibuprofeno para atajar ese malestar.

La explicación se la notificó finalmente el SES que por el momento no le ha hecho más pruebas ni seguimiento. «Me dijeron que me iban a derivar, pero de momento no sé nada, tampoco me han explicado si me puedo volver a ccontagiar».

Así, no descarta solicitar nuevas pruebas «para ver si sigo infectado, aunque yo no me noto ningún síntoma después de esos días».

Él es uno de los tres contagios de los que tiene conocimiento el Ayuntamiento de Vivares, un municipio de apenas 700 habitantes que siguen haciendo vida normal. «No ha cambiado nada, en el pueblo sigue todo igual; entiendo que la gente que sale de paseo se echará repelente para los mosquitos, pero como siempre», cuenta David, al que son muchos los que le han preguntado en los últimos días por su salud, «aunque algunos se echan un poco para atrás y les tengo que decir que es algo que no se pega, que no es como la covid».

Tratamiento larvicida

El municipio vivareño es una de las seis entidades locales menores donde el Ayuntamiento de Don Benito lleva a cabo estos días una campaña informativa con consejos para la ciudadanía debido a que son zonas propensas a la propagación de mosquitos por los humedales del arroz.

Al margen de las recomendaciones que también se han explicado desde el SES, el Consistorio anunció el inicio este viernes de un tratamiento con larvicida en las zonas húmedas del casco urbano de Don Benito como la zona del canal de Zújar desde la glorieta de los Empresarios hasta el sifón, la zona del estanque del parque de las Albercas o la zona de la Lagunilla. En total, unos cuatro kilómetros.

Asimismo, en cuanto a las entidades locales menores, la Junta de Extremadura ya ha comenzado el tratamiento de la pudenta del arroz mediante la fumigación aérea, una solución, dicen desde el Ayuntamiento de Don Benito, que también es efectiva para los mosquitos.