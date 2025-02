Petra, la piloto de Zafra que vuela raso al volante

Petra Carrasco ha sido carnicera desde los 16 años. Ahora tiene 44 y el año pasado dio carpetazo a esa profesión para dedicarse a la ... extinción de plagas en la empresa que comparte con su pareja. Pero si hay un oficio con el que disfruta y por el que esta extremeña de Zafra es reclamada para motivar a los jóvenes es por su faceta de piloto de coches de carreras. «Suelo entrenar en circuitos de karts, como el de Talavera la Real o el de Cáceres, que es más 'ratonero'' y me gusta más. Y si podemos, también hacemos test en caminos de fincas privadas cerradas al paso de otros coches donde probamos ruedas, presiones y otros detalles del coche», explica.

Ya el año pasado en el IES Suárez de Figueroa de Zafra ofreció una charla para que se visualizara que las mujeres pueden correr más que los hombres al volante. Ahora, este miércoles, ha sido invitada en un instituto de Hinojosa del Duque (Córdoba) para que anime a los jóvenes a matricularse en los grados de FP de Electromecánica y Mantenimiento de Vehículos, un ámbito formativo en el que ella es el vivo ejemplo de que las mujeres también tienen hueco en los talleres.

«Aunque en las competiciones llevamos mecánicos, si la avería ocurre en mitad de un tramo nos toca a nosotras reparar el coche (...) Si a los chavales ya les llama la atención cuando va un hombre a los institutos a explicarles cosas de mecánica, imagínate cuando va una chica y les abre el coche para explicarles cosas», dice sobre su última conferencia, realizada en una semana que para ella ha sido de locos pues tenía que poner todo a punto para una competición nacional, el XII edición del Rally Tierras Altas de Lorca (Córdoba) para disputar la Copa Kobe de Rally.

Allí ha tomado la primera de las salidas este viernes junto a la copiloto placentina Belén Moreno. Con el dorsal 62 pegado a su Toyota Aygos (70 caballos, tres cilindros), el equipo extremeño, que corre por el Motor Club Guareña, es el único íntegramente femenino de los 70 coches participantes de esta prueba nacional. «En motor competimos todos juntos. Da igual que seas hombre o mujer, aquí lo que hay es que ser valiente, todo es cuestión de técnica y pericia, te pones el casco y eres una más», declara Carrasco.

Le viene de familia

Petra no ha llegado a las carreras de coches por casualidad. Padre, hermano, primo y pareja también compiten y su único hijo, de 22 años, está a punto de hacerlo en el próximo Rally de Jerez de los Caballeros.

En el caso de Petra, su debut en la competición empezó con un regalo. Hay personas que desean ropa, una cena o un viaje, pero a ella le regalaron un coche y una inscripción para correr con él. «Mi primo Juan José se proclamó campeón de Extremadura y yo llevaba toda mi vida persiguiendo competir hasta que en 2019 me regalaron la inscripción de mi primera carrera, que fue en Feria, hasta que en 2022 conseguí ser campeona de Extremadura de Asfalto disputando también una carrera de tierra con el Car-cross que tenía mi equipo. Ese día disfruté de lo lindo y me gustó tanto la tierra que decidí perseguir mi sueño se dar un paso más y luchar por conseguir el presupuesto para hacer un campeonato de tierra».

«La vamos a liar»

Petra ya ha corrido 'rallies' tan emblemáticos como El Vendimia o el rallysprint Culebrín Pallares, siempre sin salir de Extremadura. Y es que no es sencillo practicar este deporte al depender de los sponsors. Según cuenta, cuando casi todo estaba perdido de cara su participación en la Copa Kobe, recibió una llamada de 'Sash', una empresa española de lubricantes situada en Valencia que apoyaba su proyecto como patrocinador principal. «Hace días pude ver la fábrica desde dentro y me pareció increíble, así que al final nos vamos al campeonato de España de la Copa Kobe con un equipo que está tan ilusionado como nosotros porque esta es una copa monomarca que desde 2015 luchan por hacer grandes pilotos», explica la extremeña, que aunque últimamente reside en Castuera, es de Zafra, donde abrió sus últimas carnicerías.

Ampliar Petra Carrasco junto a la placentina Belén Moreno, su copiloto, este viernes en Lorca (Córdoba). HOY

La ilusión con la que afronta las próximas carreras es mayor teniendo en cuenta que un proyecto similar se frustró a última hora el año pasado en lo que hubiera sido su primera incursión en rallies a nivel nacional, cuando Petra estuvo a punto de participar en la Clio Trophy con el 'Extremadura Women Rallye Team', un proyecto femenino que patrocinaba Renault, pero que finalmente no pudo concretarse por falta de patrocinadores. «Teníamos el dossier preparado, costaba 50.000 euros y buscamos apoyos en todos sitios, pero no fue posible, yo creo que porque no llamamos a las puertas adecuadas. Esta vez íbamos por la carretera y prácticamente a todas las empresas que veíamos mandábamos el dossier hasta que ha sido posible».

Según dice ella misma, a Petra Carrasco le va la marcha, dice que «la vamos a liar» y contagia su entusiasmo sobre esta prueba en tierras cordobesas que está segura será un punto de inflexión en su carrera. «En estos 'rallies' de tierra se coge mucha mano (experiencia) porque resbala más y la conducción es más divertida, así que luego cuando toca conducir por asfalto pues cuesta menos». De momento, ella y Belén Moreno de copiloto es el único equipo femenino de una competición que luego tiene más pruebas, el 20 de mayo en Pozoblanco, la primera semana de octubre en Madrid y a finales de ese mismo mes en Granada.