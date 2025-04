Petardos: ¿Dónde comprarlos en Extremadura y de qué tipo?

A. R. H. Cáceres Jueves, 21 de diciembre 2023, 20:42 Comenta Compartir

Agentes de la Guardia Civil intensifican durante estos días los controles relacionados con la venta de artículos de pirotecnia en Extremadura, que solo se permite en tiendas autorizadas que cumplan los requisitos legales. De este modo, quieren evitar cualquier tipo de peligro en torno a productos como petardos, bombetas o camelias, entre otros. Se cercioran así de que las instalaciones cuentan con las condiciones idóneas para la conservación de este tipo de productos.

Agentes de las diferente Intervenciones de Armas y Explosivos de la provincia de Cáceres están realizando estos días inspecciones en los establecimientos para verificar que cumplen los requisitos legales y para informar a vendedores y usuarios de las consecuencias de un mal uso de la pirotecnia.

La Guardia Civil indica que está prohibida la venta ambulante de petardos y solo se puede realizar en establecimientos autorizados.

José Tejeda está al frente de la tienda El Paraíso de la Pirotecnia en Cáceres y El Paraíso de las Bromas y la Pirotecnica en Mérida, establecimientos que sí cuentan con la autorización legal y que llevan dos décadas vendiendo estos productos. Comercializan petardos, bombetas, tracas... La variedad es muy extensa.

Temporada alta

«Estamos en temporada alta. Ahora ampliamos horarios y no paramos de vender hasta el 6 de enero. Los compran particulares y también nos llaman muchos ayuntamientos», comenta Tejeda mientras no para de atender a clientes.

El primer establecimiento en la capital autonómica lo montó hace más de dos décadas y, aunque los productos pirotécnicos han ido cambiando, lo que no varía es que la Navidad es la época en la que más artículos despachan. «Somos tienda autorizada y podemos vender hasta diez kilos netos de pirotecnia por persona», explica Tejeda, que detalla los precios.

Los petardos oscilan entre los 2,5 (100 unidades pequeñas) y los 15 euros (un total de cinco pero con mucha potencia). También hay bombetas o camelias para los más pequeños que normalmente no pasan de los tres euros. Los fuegos artificiales pueden llegar a los 450 euros y las tracas a los 55.

Consejos para evitar accidentes

La Guardia Civil también ofrece una serie de consejos para evitar accidentes. Recomienda no guardarlos entre las ropas ni en los bolsillos, así como no manipular sus componentes ni extraer su contenido.

Además, los menores solo pueden utilizar artificios autorizados para su edad y siempre bajo la supervisión de un adulto.

Asimismo, los diferentes productos pirotécnicos deben contar en su etiquetado con el marcado CE, incluyendo la clase de artificio, categoría, instrucciones y edad mínima para su uso.

El reglamento recoge varias categorías: la F1 o de muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante, que no pueden usar menores de 12 años; la F2 o artículos también poco peligrosos y que hacen poco ruido pero que deben ser utilizados en zonas delimitadas y no por menores de 16; y la F3, de peligrosidad media destinados a ser utilizados al aire libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud humana. En este caso solo los pueden comprar mayores de 18.