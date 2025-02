Pescueza, la víctima

Pescueza es un pueblo pequeñito situado en la carretera que va de Coria a Ceclavín: La Ruta de los Maestros, una trilogía de municipios, Portaje, ... Cachorrilla y Pescueza, que no llega a los 600 habitantes pero ha dado más de cien maestros al magisterio español. La culpa, en gran parte, fue de doña Ignacia (Portaje, 1918-2014), una muchacha huérfana de madre, con padre republicano encarcelado que sacó a sus hermanos adelante, estudió Magisterio, regresó a su pueblo para ejercer de maestra y no paró hasta que todos los niños estudiaran. Además, varios vecinos de Portaje forman parte de la columna vertebral del servicio de la Casa Real.

El encanto de Cachorrilla es natural: sus Canchos de Ramiro y su dehesa, una de las más tupidas de encinas que existen, una maravilla. Y finalmente, tenemos Pescueza, que, como toda España sabe, se ha convertido en un pueblo residencia donde los mayores están perfectamente atendidos gracias a la labor de la Asociación de Amigos de Pescueza y a un esfuerzo municipal perseverante desde hace más de 15 años, que ha funcionado con Ibarra, con Vara y con Monago, pero que ahora corre el peligro de dejar de funcionar.

Un proyecto llamado 'Quédate con nosotros' persigue dos objetivos ya alcanzados: que los ancianos, casi el 80% de la población, sigan viviendo en sus domicilios y que vuelva a haber niños en Pescueza: tras 17 años sin nacer un bebé, en la última década han nacido 13 pescozanos. Pero hay más: en Pescueza, funcionan ocho asociaciones y un milagro llamado El Festivalino, el festival de música más pequeño del mundo, que, desde 2008, al comenzar la primavera, trae una veintena de grupos musicales punteros al pueblo, revitaliza 'La Ruta de los Maestros' y reúne a más de 10.000 personas en un municipio de 125 habitantes.

El Festivalino es organizado por los vecinos del pueblo. Se reparten tareas y empeños entre las asociaciones, se organizan talleres, se plantan árboles (un año plantaron 40.000), se habilita un camping, hay pregón, debates y conferencias, acuden bares ambulantes desde Valdencín y otros núcleos rurales, llegan artesanos de la región, en fin, el gran festival más pequeño del mundo.

Pero resulta que el gobierno extremeño de coalición PP-Vox ha decidido que las ayudas a Pescueza eran ideológicas y han convertido este pueblino en un símbolo de su política cultural y social: un centro de convalecencia y cuidados que se iba a instalar en Pescueza se irá a Torrejoncillo, la subvención a los Amigos de Pescueza, que se dedicaba a los mayores, ha desaparecido y, si no ha habido rectificación, se ha eliminado el 40% de la ayuda de la Junta al Festivalino: 10.000 euros.

Se puede argumentar que por qué van a tener tantas ventajas los pescozanos y no los de otros pueblos. Incluso se puede razonar que era un municipio muy favorecido por el Sepad desde que su alcalde fue nombrado director de este organismo. Pero es que el esfuerzo imaginativo de Pescueza viene desde muchos años antes de que su alcalde fuera director general. Y, sobre todo, da la impresión de que se persigue a un pueblino pequeñino lleno de viejecinos de la España más vacía. Por 10.000 euros para El Festivalino, la Junta se ha metido en un berenjenal insensato. Porque, además, los de Pescueza no se arredran. Han demostrado su capacidad para imaginar y sorprender trayendo a Manuela Carmena o Rozalén y no van a parar. Se han convertido en un símbolo, en víctimas y, como dice Savater: «Si no eres víctima, estás perdido, no tienes escaparate». Las 'no subvenciones' ideológicas han convertido Pescueza en víctima y en escaparate.