Pescueza denuncia persecución política por parte de la Junta

Primero ha sido el traslado a Torrejoncillo del centro de convalecencia y cuidados que se iba a levantar en el pueblo y ahora, quizás, ... la pérdida de la subvención anual que el Sepad venía concediendo a la asociación 'Amigos de Pescueza', que gestiona el centro de mayores de esta población de 160 habitantes y el proyecto 'Quédate con nosotros', para facilitar la continuidad de los mayores en sus casas.

Pescueza teme no contar el próximo año con esta subvención por las declaraciones que el consejero de Presidencia, Abel Bautista, realizó en el último pleno de la Asamblea, celebrado el pasado jueves. La portavoz del grupo parlamentario socialista, Soraya Vega, le preguntó si el ejecutivo, en función del pacto de gobierno firmado con Vox, ya había decidido qué organismos eran innecesarios y qué subvenciones eran ideológicas, las que según ese pacto se van a suprimir, y Abel Bautista se refirió de manera expresa a la concedida a Pescueza.

«Subvención política es que el director gerente del Sepad sea de un municipio del que antes había sido alcalde y conceda una subvención nominativa a una asociación de ese municipio por un importe de más de 300.000 euros», dijo el consejero de Presidencia. Para agregar después que el gobierno de coalición suprimirá «las subvenciones que no tengan justificación, incluidas las actuaciones políticas que anteponen el beneficio personal al beneficio de todos».

«La Junta está diciendo que la subvención que el Sepad viene concediendo a 'Amigos de Pescueza' –de 70.000 euros este año– no es porque la merezca la asociación, sino porque el anterior gerente del Sepad era de aquí», dice Cristina Iglesias, presidenta de la organización. «Y esto no es así. Esa ayuda pública no se nos ha dado por José Vicente Granado, sino por unas actuaciones y un proyecto que han convertido a esta localidad en referente regional en la atención a las personas mayores».

Servicios en riesgo

Cristina Iglesias, como antes ha declarado la alcaldesa del pueblo, Agustina Fernández, cree que el Ejecutivo regional está tomando decisiones arbitrarias contra una localidad gobernada por el PSOE.

Pero decisiones que ponen en peligro la atención de calidad que los mayores vienen recibiendo desde que 'Quédate con nosotros' echara a andar. Un proyecto en el que, más allá del centro de día y residencial de la localidad, se incluyen servicios que favorecen la permanencia de los mayores en sus casas o, lo que lo es mismo, que retrasan su institucionalización.

«Cuentan con servicio de podología, peluquería, lavandería, ayuda a domicilio y se les lleva también la comida a sus casas; disponemos de un coche eléctrico que les lleva al centro, psicólogo, terapeuta ocupacional, monitores y auxiliares para trabajar de manera activa con los usuarios y fomentar su autonomía», detalla Cristina Iglesias. Y así garantizar una atención integral en un pueblo convertido en una residencia a través de un modelo extendido ya fuera de la región.

«Pero sin la subvención del Sepad estos servicios no los podremos mantener», aclara la presidenta de 'Amigos de Pescueza'. «Por eso hemos pedido una entrevista tanto a la consejera de Salud como a la presidenta de la Junta». La directiva de la agrupación lo ha hecho a través de una carta que ha enviado a María Guardiola en la que le explica que «no recibir esta subvención es aniquilar la asociación, es tener que despedir a parte de sus profesionales –actualmente contamos con 11 trabajadores del pueblo y la comarca– y es dejar de implementar el proyecto 'Quédate con nosotros', que tanto bien está haciendo a Pescueza y sus gentes».