De pescar por afición a campeona

Isabel Rodríguez es la primera española en ganar tres medallas de oro en unos campeonatos mundiales de pesca. El 26 de agosto pasado la selección femenina de pesca a la que pertenece logró el primer puesto en la modalidad de Agua Dulce Damas.

La competición tuvo lugar en el río Mondego a su paso por la ciudad portuguesa de Penacova, junto a Coimbra. La selección española estuvo formada por dos capitanes, un staff técnico que este año no pudo asistir y seis pescadoras, entre las que destacan dos extremeñas: Isabel Rodríguez y Pilar Muñoz.

Biografía Tiene 51 años, es de Hornachos y trabaja en la fábrica BA Glass de Villafranca de los Barros. Antes era profesora de autoescuela, hasta 2013. Se adentró hace 20 años en el mundo de la pesca a raíz de su marido, al que acompañaba en sus días libres.

Campeonatos con la selección El primer título mundial llegó en 2010 en Sudáfrica. El segundo fue en 2015 en Hungría y el tercero ha sido este año en Portugal. Además, han ganado la plata en el campeonato mundial que se celebró en Mérida de 2016.En cuanto a los torneos individuales obtuvo un oro, tres platas y dos bronce.

Hace 20 años que Rodríguez se adentró en el mundo de la pesca por su marido, con quien iba a pasar el rato. «Ni me imaginaba que me fuera a aficionar a esto, pero al final me terminó gustando», rememora.

Añade que «a diferencia de mis compañeras, yo empecé tarde en este mundillo, ellas son mucho más jóvenes y llevan más de 30 años pescando, entre otras cosas porque se han criado con familiares que se dedican a la pesca».

Hasta 2013, Isabel trabajaba de profesora en una autoescuela de su pueblo, Hornachos. Terminó dejando su puesto porque le reducían la jornada y decidió echar el currículum en otras empresas hasta que consiguió trabajo en la fábrica BA Glass de Villafranca de los Barros, propiedad de una multinacional portuguesa.

Actualmente, compagina su hobby por la pesca con el trabajo en la industria. «Para mí es un pasatiempo y a la vez un trabajo al que hay que dedicarle mucho tiempo», comenta.

Ella solo compite en la modalidad 'coup', conocida como 'boya', en la que los pescadores se colocan en un lugar fijo y esperan a que los peces piquen en el cebo. La gran ventaja de esta modalidad es que no requiere el uso de un carrete para pescar. Además, Isabel resalta que «existen muchas modalidades, pero tengo el tiempo muy limitado como para probar con más estilos».

Ella ha ganado tres oros en campeonatos mundiales con la selección española. El primero fue en 2010 en Sudáfrica. El segundo llegó en 2015 en Hungría, y el tercero ha sido este año en Portugal. Además, ha ganado la plata en el campeonato mundial de Mérida de 2016.

El proceso para entrar en el combinado nacional arranca mediante una criba, que son las pruebas provinciales para clasificarse para el nacional. «Al mundial siempre tiene que ir la campeona de España y dos sustitutas», explica Rodríguez.

Ahora, ella se está preparando para el nacional, que tendrá lugar a finales de septiembre en Castronuño (Valladolid). «Además de pescar por donde vivo, tengo que sacar tiempo para ir a donde se celebran las competiciones», resalta.

Además, añade que «todo depende del tiempo que le puedas dedicar. Si quieres conseguir buenos resultados, tienes que desplazarte».

Lo habitual es que los entrenamientos se realicen en el lugar de la competición, porque no son todos los escenarios iguales. «Influyen muchos factores: la variedad de peces, su peso e incluso la alimentación», resalta esta hornachega.

Uno de los problemas a los que se enfrenta dentro de la selección española es que no todas tienen los mismos días para entrenar, pues cada una lo hace cuando tiene tiempo libre. «Eso sí, siempre estamos en contacto y comentamos sobre lo que hemos pescado o visto», indica.

A nivel de competición, dice, se trata de una afición muy cara, pues necesitan estar a la última en todo tipo de material. Isabel destaca que «en las finales regionales no nos pagan los entrenamientos, y lo tengo que abonar de mi bolsillo».

Sin embargo, en el caso de la final nacional, la Federación Extremeña se encarga de cubrir el desplazamiento, pero «el alojamiento es otro tema aparte», resalta esta pescadora. No obstante, es posible participar en el campeonato de España aunque se haya clasificado, pero la de la clasificación es una condición esencial para cobrar la beca.

En total, con la selección española tiene doce medallas de oro y tres de plata en todo tipo de competiciones. En los campeonatos de Extremadura ganó nueve medallas de oro y tres de plata. A esto hay que sumar las tres mundiales.

En cuanto a los torneos extremeños individuales, ha obtenido un oro, tres platas y dos bronces. «A mí lo que me faltaría es ganar de manera individual un campeonato mundial», desea Rodríguez, si bien es consciente de que «un individual es muy bonito, pero en equipo se disfruta más».

Por lo tanto, al ser un trabajo de grupo, si se logra un triunfo individual, el reconocimiento se lo lleva todo el equipo, aunque gane una sola persona.

Lo que sí tiene claro es que la pesca le ha aportado una satisfacción personal, nuevas amistades y la oportunidad de conocer otros países.

En Extremadura hay unas 15 mujeres que compiten, en España unas 45, y en los mundiales unas 100. Sin embargo, hay muchas más mujeres que practican este deporte pero no compiten.

«En nuestra región existe un buen nivel de pescadores que nos representan en los campeonatos del mundo, y en gran medida se debe a la gran cantidad de escenarios que la región tiene para pescar», señala.