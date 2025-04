Vacunas contra el coronavirus: Los extremeños que se vacunan contra la covid supera la media española en todos los grupos de edad

Rubén Bonilla Badajoz Jueves, 11 de noviembre 2021, 20:36 Comenta Compartir

Hacía tiempo que no se convocaba una cita masiva para no vacunados de coronavirus en Badajoz y la respuesta fue positiva. El Servicio Extremeño de ... Salud (SES) había hecho un llamamiento para vacunar este miércoles,10 de noviembre, a personas que aún no habían sido inmunizadas e intentar, especialmente, que acudieran a la cita jóvenes y finalmente acudieron 191 personas.

El perfil de las personas que accedieron a ponerse la dosis contra la covid en el edificio de Usos Múltiples en la Universidad de Extremadura fue en su mayoría menores de 30 años y varios de ellos solo serán inoculados con una sola dosis al haber pasado ya el virus. En el área de Salud de la zona emeritense, el SES también había realizado una cita parecida en el centro universitario de Mérida, también este miércoles, pero no acudió nadie a la convocatoria. Se trataba de la segunda convocatoria en una semana en este centro tras la realizada el pasado jueves, 4 de noviembre. Según datos facilitados por el SES a este diario, a día de hoy ya está vacunada, entre pauta completa y primeras dosis, el 83% de la población censada en Extremadura en el Instituto Nacional de Estadística. Por encima de la media Las cifras de vacunación en la región, según reflejan las cifras del Ministerio de Sanidad, muestran que los extremeños han acudido en mayor proporción a inmunizarse que la media española en todos los grupos de edad. Extremadura tiene vacunada al 100% de la población de más de 60 años. En el grupo de 50-59 el porcentaje llega al 95,5% y la media nacional está en 95,1%. Mayor es la diferencia en el tramo de 40-49 años en el que la región alcanza un 91,7% y en España se queda en el 88,5%. En las edades comprendidas entre los 30-39 años la diferencia casi alcanza los seis puntos porcentuales, 84,8% en la región y un 78,9% a nivel nacional. De los 20 a 29 se aproxima más la media regional, un 82,6%, con la española, que se queda en un 81,1%. Finalmente, los extremeños que se han vacunado con edad entre los 12 y los 19 años alcanza un 91,0% del total y en España es un 86,1%.

