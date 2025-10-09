HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El personal de enfermería del Sepad cobrará los atrasos y las horas extras en la nómina del mes de octubre

R. H.

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:26

La Junta ha destacado que el personal de enfermería del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad) cobrará los atrasos y las horas extras en la nómina del mes de octubre.

De este modo, y «por primera vez», van a ser abonadas las horas extraordinarias realizadas por el personal de enfermería del Sepad durante el periodo estival.

«La Junta de Extremadura se compromete a abonar en este mes de octubre todas las horas extraordinarias pendientes del personal de enfermería de los centros residenciales del Sepad. También, los agentes sociales son conocedores de la situación y de que se va a proceder a realizar el abono», ha subrayado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Asimismo, la Junta ha señalado que esta «decisión excepcional» se adoptó para garantizar la cobertura asistencial en los centros y mantener la calidad del servicio ofrecido a los usuarios.

De este modo, ha insistido, esta actuación ha permitido asegurar la cobertura de turnos, reforzando el «papel esencial» de las enfermeras en la red de centros del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia.

«Desde la Junta de Extremadura queremos agradecer al personal de enfermería del Sepad su compromiso, profesionalidad y entrega. La Junta de Extremadura reafirma su voluntad de seguir avanzando en el fortalecimiento en el ámbito de la atención a la dependencia», ha recalcado.

