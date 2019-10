Personajes cazados Toda la polvareda sobre el museo de la caza de Gómez Sequeira en Olivenza se ha levantado por la causa animalista, pero hay más temas de fondo que horrorizan Museo dedicado a la caza en la localidad de Ronda. :: DIPUTACIÓN DE MÁLAGA PABLO CALVO Cáceres Domingo, 13 octubre 2019, 08:46

'La trampa de la diversidad' es un ensayo publicado en 2018 por Daniel Bernabé. El libro se ha convertido en un éxito, en parte también por la polémica que le acompaña. ¿Qué es lo que defiende? Sostiene Bernabé, en esencia, que la proliferación de tantas causas (feminismo, animalismo, diversidad sexual, etcétera) acaba por debilitar la postura común contra lo que debería ser la batalla principal, frenar el neoliberalismo que está consiguiendo amoldar el mundo según las peores prácticas del capitalismo.

Bernabé ha sido criticado desde la derecha por insinuar que la lucha de clases debería seguir vigente, y por desnudar a los partidos conservadores que, a cambio de permitir batallas simbólicas, van imponiendo su visión económica. Pero también ha sido atacado ferozmente por voces de la izquierda, pese a su trayectoria progresista, porque se ha entendido que despreciaba esas políticas de identidad, tan vivas en la sociedad actual.

No es verdad. Bernabé no minusvalora la importancia ni del feminismo ni del animalismo ni del resto de causas en boga, al contrario, pero sí defiende que el capitalismo, e incluso la socialdemocracia, las utiliza a veces como «limosnas sociales» para fomentar el individualismo (cada uno su lucha) y dividir lo que debería ser una postura común frente al neoliberalismo. Mientras se habla (tanto) del Valle de los Caídos no se habla de la reforma laboral, ha venido a decir el autor. Mientras se habla de la caza, digo yo, no se habla o no nos damos cuenta de que deberíamos hablar también de otras cosas.

Viene todo esto a cuento de ese museo de la caza que se estaba proyectando instalar en Olivenza, y que se ha convertido en la madre de todas las polémicas. Como sabrán, la Junta de Extremadura alcanzó hace medio año un preacuerdo con Marcial Gómez Sequeira, expresidente de Sanitas, para crear una espacio museístico donde guardar su tremenda colección de animales muertos.

Reconozco que me extraña que Extremadura aún no cuente con un museo que explique la actividad cinegética. Igual que se dedican centros interpretando la dehesa y el bosque mediterráneo, la ganadería, el pimentón o buceamos en los valores etnográficos de cualquier comarca, me parecería lógico que en una región como Extremadura existiera un lugar donde se aborde la caza desde muchos puntos de vista: su implicación social en las zonas rurales, su impacto económico, los tratamientos veterinarios de poblaciones, la protección de especies, los hábitats y su fauna... sin duda, existe materia de sobra y no habría motivos para ocultar tampoco las aristas más polémicas, los argumentos contrarios a la caza.

Por otro lado, no sería la primera vez que se emplea dinero público en lucir una colección privada, si resulta de interés. Ha ocurrido con la Fundación Helga de Alvear, y gracias a ello se puede ver en Cáceres uno de los conjuntos de arte contemporáneo más importantes del mundo. Nadie puso reparos a que la Junta adecuara o construyera los edificios necesarios. Ese no es el problema.

La cuestión es que debería poder haber un museo de la caza, si se considera de interés, pero no 'ese' museo de la caza, no el de Gómez Sequeira, si su único fin es la exhibición de ejemplares, cuanto más extraños o en peligro de extinción mejor. En el momento en que la Junta y el Ayuntamiento de Olivenza firmaron el preacuerdo, del que no se ha dado publicidad ni explicación, deberían saber qué estaban apoyando exactamente, y eso va en el debe de las dos administraciones por mucho que ahora hayan dado marcha atrás tras la polémica levantada.

Y volvemos a Bernabé y a 'La trampa de la diversidad'. Toda la polvareda se ha levantado por la causa animalista, legítima pero cuya fuerza mediática esconde otros temas de fondo. Por ejemplo, no nos asusta ni nos cuestionamos que personajes como Gómez Sequeira, que reconoce burlar a Hacienda siempre que puede y habla con desprecio absoluto de la justicia, se ha enriquecido fomentando la sanidad privada en nuestro país. ¿Cuántas veces -sabiendo ahora cómo se maneja- habrá intentado o conseguido influir en los políticos, liberales o no, para que no dedicaran todos los recursos necesarios a la sanidad pública y así hacer más atractivo y rentable su negocio privado, el que tantos millones le ha proporcionado para cazar sin descanso? Ahora hablamos de vidas de personas. Eso es lo que de verdad a mí horroriza de toda esta historia.