La pérdida de su perro Gus durante su juventud le marcó y desde entonces se ocupa de recoger y atender perros perdidos o abandonados. La ... finca donde vive cuenta con 5.000 metros cuadrados para sus amigos de cuatro patas.

Con la muerte precipitada de su perro Gus, Raúl González Mancheño quedó marcado de por vida. Y no precisamente para mal, pues a partir de ahí su sensibilidad hacia los animales y los perros en particular se vio acrecentada. Con 18 años comenzó a recoger y asistir a todos los perros abandonados que se encontraba.

«Ahí vi realmente esa compenetración que tenemos con ellos, cómo nos quieren y la responsabilidad que tenemos hacia ellos. Como se suele decir, es que solo les falta hablar», sentencia.

ABANDONADOS «Los abandonan o se pierden y nadie los busca, sobre todo los que son de caza»

Empezó, como él mismo recuerda, recogiendo perros abandonados que llevaba al domicilio familiar, por entonces en Jaraíz de la Vera, para posteriormente darlos en adopción. «Cuando me presentaba en casa con un perro nuevo me costaba alguna que otra discusión», recuerda entre risas.

Con el tiempo, la edad y el trabajo de González, surgió la posibilidad de comprar una finca en el paraje Viñas del Montecillo, en el término municipal de Saucedilla. Así lo hizo en 2006. Cinco mil metros cuadrados de terreno en un entorno conocido como la Piña de las Viñas, con una pequeña casa donde González se trasladó a vivir, rodeado de perros que iba recogiendo tras recibir alertas de otros vecinos, sanándolos cuando estaban heridos y también dándoles de comer.

En definitiva, él les da el cariño que los perros dieron algún día a quienes fueron sus dueños. «Ahora tengo 39, aunque he llegado a tener 46. Diez están todavía en edad de adopción, pero el resto ya se quedarán conmigo», señala.

Explica que tiene perros acogidos de todas las razas, pero principalmente podencos y cruzados de podencos, los típicos de la caza. «Los abandonan o se pierden y nadie los busca», lamenta.

Esta labor la ha realizado a nivel particular hasta 2015, cuando formalizó la protectora de animales con la creación de la asociación sin ánimo de lucro Acogidos de Cheo (diminutivo de Mancheño), aunque asegura no recibir ayudas públicas pero sí alguna colaboración puntual por parte de colectivos y particulares. Muestra de su compromiso con los perros necesitados es también lo que le cuesta: en torno a 800 euros mensuales, que sufraga él mismo y a través de su empresa, Ecoenergy, asesoría energética centrada en abaratar las facturas de electricidad y gas de vecinos y empresas.

COSTE ECONÓMICO «Mantenerlos cuesta unos 800 euros mensuales, sin contar emergencias veterinarias»

«Y que no tenga alguna urgencia, hospitalización u otras necesidades especiales, porque entonces es mucho más dinero. Por poner un ejemplo, el consumo diario de pienso es de 20 kilos», señala.

«¿Irme yo de vacaciones una semana? Imposible, como mucho puedo faltar dos o tres días, y gracias a que tengo a una persona que me ayuda. Evidentemente todo esto y mis obligaciones con la protectora me limitan bastante, tengo que quitarme caprichos», afirma. Pero asegura que le compensa: «La satisfacción de saber que ayudo a perritos que, de no ser así, habrían acabado mal, no tiene precio».