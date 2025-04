Perros en clase para unir a los alumnos

G. C.

Los primeros perros en salir del coche en el patio del colegio Nuestra Señora de la Soledad de Aceuchal son Teo y Lucía. El macho fue rescatado cuando se encontraba atado en un campo y la segunda vagaba sola a 40 grados en agosto cuando la socorrieron. Los niños de sexto de Primaria, a los que les toca el turno, no dejan un momento a los perros. Separados en dos grupos, uno lo pasea con correa, el otro lo acaricia y una alumna intenta que cumpla las órdenes que le da bajo la mirada de Montse, la monitora canina.

«No tenemos perros, pero juego mucho con el de mi tío», dice el crío, mientras que su compañero asegura que se lo he dicho a mis padres, «pero no sé si lo adoptaremos», apunta incrédulo mientras no deja de acariciar al perro. Los tres reconocen que están deseando que llegue el día en el que les toca participar en este programa.

Cada vez el trabajo con perros se extiende a más ámbitos de la sociedad. En muchos sectores no sólo se están descubriendo las posibilidades que dan los canes para mejorar la vida de las personas, sino que se está comprobando que no resulta difícil, ni costoso, aplicar esos beneficios. Uno de ellos es el educativo, el que desarrolla el colegio público Nuestra Señora de la Soledad de Aceuchal, pionero en la región y que fomenta la inteligencia emocional de los alumnos.

Perros abandonados

Lo hace con perros que han sido abandonados y que residen en la perrera que gestiona la asociación 'Hocicos de Colores' en Aceuchal, aunque también interviene la asociación 'KAAN'. La financiación la lograron con el apoyo del Ayuntamiento de Aceuchal.

«Se decidió implementarlo debido al problema que presentaban inicialmente dos clases en concreto», señala a HOY la maestra de sexto de Primaria que coordina el proyecto, Mar Díaz Merchán.

En uno de los casos porque algunos alumnos no estaban integrados en el grupo, había alumnos con conductas disruptivas y uno de los grupos de clase presentaba además una segregación de las chicas del grupo.

Durante todo el curso pasado, el proyecto se desarrolló con el mismo grupo de alumnos, pero, «como hemos visto que funciona, se ha extendido el proyecto a tres grupos». Ahora ya le han planteado al Ayuntamiento ampliarlo a chicos de Infantil.

Cada uno de ellos trabaja con los perros una vez a la semana durante dos horas. Lo hacen en grupos de seis chavales, que durante cuarenta minutos realizan las actividades y dinámicas con los perros. «Se producen avances claros. De hecho, el curso pasado en la evaluación del proyecto el curso, ellos decían que se consideraban ahora más amigos, les costaba menos expresar sus sentimientos y les gustaba trabajar en equipo para lograr objetivos y antes eso de trabajar en equipo para ellos no existía. Les gustaba competir, se echaban en cara los fracasos y han aprendido a aceptarlos y a celebrar los éxitos y a trabajar juntos», apunta Mar.

Entre las dinámicas desarrolladas con los perritos están las actividades de reconocimiento y expresión de emociones o de emisión y recepción de críticas constructivas.

El uso de mascotas con carácter pedagógico permite a los chicos mejorar la empatía y el trabajo en equipo dentro del grupo, defiende el director del colegio, José Antonio Amaya, que lo vio claro cuando la cuidadora de la perrera le propuso el proyecto.

Hoy la monitora es Monserrat Muñoz Morales y destaca que en este proyecto los beneficios son mutuos, para los niños y para los perros, «el humano ayuda al perrito a encontrar familia y pueda ser adoptado».

Cuando son abandonados, los perros suelen haber estado previamente sometidos a una situación de maltrato o soledad y necesitan ser reeducados, socializar, para poder vivir con una familia.

«Cualquier tipo de terapia con animales, al ser algo nuevo, siempre va a ayudar. Un perro jamás nos va a juzgar, nunca. Ni nos va a tratar de una forma u otra seamos de un color o de otro color, tanto hombre o mujer», afirma Muñoz Morales.

Ello hace que el animal transmita tranquilidad al alumno y le da una responsabilidad que, según Montse, el adulto le ha quitado al niño. «Es muy importante volver a darle al niño una responsabilidad».

Financiación

El problema de este proyecto, como en muchos proyectos, radica en la falta de financiación, de subvenciones para poder hacer frente a los cuidados de los perros, su alimentación, materiales didácticos y el tiempo de los monitores que trabajan con los niños y con los canes.

«Si no recibimos aportaciones de personas o entidades, esto es imposible llevarlo. Podríamos hacer muchísimas cosas, porque nos llaman de muchos colegios, pero al estar yo sola aquí, pues no puedo hacer todo».

En cuanto a los perros que participaron en el proyecto el curso pasado, quince fueron adoptados después.

Los niños se implicaron tanto que algunos de ellos iban voluntarios los sábados para lavarlos y ayudar en las tareas de alimentación y limpieza de la asociación de animales en adopción.