Las pernoctaciones de extranjeros crecen un 10,7% en los hoteles de Extremadura

Redacción BADAJOZ. Viernes, 22 de agosto 2025, 23:22

Los turistas internacionales alojados en hoteles de Extremadura generaron 40.417 pernoctaciones en julio, lo que supone un crecimiento del 10,68% con respecto al mismo mes del año pasado. En concreto, visitaron la región 26.369 viajeros de procedencia internacional, un 1,68% más en variación anual, según los datos publicados ayer por el INE.

Las pernoctaciones internacionales hoteleras crecieron en Extremadura por encima de la media nacional, que estuvo en el 2,13%. Con este aumento, la región ocupó la cuarta posición en la comparativa por comunidades autónomas, subraya la Junta en una nota de prensa.

En julio, los alojamientos hoteleros de la región recibieron un total de 137.866 viajeros, que generaron 235.143 pernoctaciones, datos que comparados con julio de 2024 suponen descensos del 2,59% y del 0,27%, respectivamente.

La facturación media diaria por habitación ocupada fue de 66,94 euros, el 1,16% más en variación anual. La estancia media en los hoteles extremeños fue de 1,70 noches por viajero.