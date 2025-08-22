HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 22 de agosto, en Extremadura?

Las pernoctaciones de extranjeros crecen un 10,7% en los hoteles de Extremadura

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:22

Los turistas internacionales alojados en hoteles de Extremadura generaron 40.417 pernoctaciones en julio, lo que supone un crecimiento del 10,68% con respecto al mismo mes del año pasado. En concreto, visitaron la región 26.369 viajeros de procedencia internacional, un 1,68% más en variación anual, según los datos publicados ayer por el INE.

Las pernoctaciones internacionales hoteleras crecieron en Extremadura por encima de la media nacional, que estuvo en el 2,13%. Con este aumento, la región ocupó la cuarta posición en la comparativa por comunidades autónomas, subraya la Junta en una nota de prensa.

En julio, los alojamientos hoteleros de la región recibieron un total de 137.866 viajeros, que generaron 235.143 pernoctaciones, datos que comparados con julio de 2024 suponen descensos del 2,59% y del 0,27%, respectivamente.

La facturación media diaria por habitación ocupada fue de 66,94 euros, el 1,16% más en variación anual. La estancia media en los hoteles extremeños fue de 1,70 noches por viajero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia de la foto triunfal de los bomberos forestales que apagaron los últimos metros del incendio de Jarilla
  2. 2 Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa
  3. 3 Estos son los ocho estudiantes que han conseguido los Premios Extraordinarios de Bachillerato
  4. 4 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  5. 5 Choque entre un camión portavehículos y un vehículo de mantenimiento de carreteras en la A-66, a la altura de Cáceres
  6. 6 Extremadura está ya en nivel 1 y todos los evacuados vuelven a casa
  7. 7

    «Estos incendios son producto de 60 años de abandono de la zona rural»
  8. 8 «En 40 años de bomberos no hemos visto un incendio tan grande»
  9. 9 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  10. 10 Susto en el Residencial de la calle Pontezuelas de Mérida por el incendio de un aparato de aire acondicionado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las pernoctaciones de extranjeros crecen un 10,7% en los hoteles de Extremadura

Las pernoctaciones de extranjeros crecen un 10,7% en los hoteles de Extremadura