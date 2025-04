Coronavirus en Extremadura: El SES permite a los opositores con covid aplazar el examen pero Educación no

Miles de extremeños están estudiando este año para obtener un puesto fijo de por vida. Profesores, médicos, auxiliares, celadores... La oferta de plazas anunciada por ... Educación y el SES ronda el millar y a la tensión del proceso se suma una incertidumbre más. ¿Podré presentarme al examen si el día de la prueba tengo covid o me permitirán hacerlo en otra fecha? Mientras el SES sí lo permitirá, Educación no.

Desde Recursos Humanos del SES han elaborado un manual para los tribunales de selección de las oposiciones en el cual se recoge la manera de actuar en el caso de que un aspirante no pueda presentarse a la prueba. Solo se le dará la opción de hacerla otro día por causas de fuerza mayor que estén acreditadas.

Y entre esas causas el SES incluye a quienes estén guardando cuarentena por estar contagiados por el virus o ser contactos estrechos. Para eso debe estar notificado a Sanidad.

También pueden considerarse entre las causas de fuerza mayor más habituales, según el SES, la muerte o extrema gravedad de un familiar de línea directa en las 24 horas previas al ejercicio, una citación judicial que coincida con la fecha y parto hasta las 48 horas siguientes al alta hospitalaria.

En esos casos se les permitirá hacer una prueba con distintas preguntas en un margen de tiempo de 15 días. Por eso se les recomienda a los tribunales tener preparados otros exámenes con cuestionarios diferentes.

Desde la Consejería de Sanidad explican que en sus oposiciones eso es posible debido al formato de la convocatoria, que por regla general no se suele resolver en un plazo tan corto como en otras pruebas.

La Junta argumenta que los tiempos del proceso de oposición son ajustados y las plazas tienen que resolverse en un mes

Es lo que sucede, por ejemplo en Educación. En sus oposiciones en Extremadura no existirá la posibilidad de hacer el examen otro día si se está contagiado. «No se excepciona ninguna enfermedad», asegura la Consejería.

Explican que «los tiempos del proceso están muy ajustados para que las pruebas se celebren en junio y todo quede resuelto en julio para que las personas que consigan plaza se incorporen a las aulas en septiembre».

En las oposiciones a Magisterio que se celebrarán este año, al igual que las que fueron en 2021 para profesores de Educación Secundaria y Formación Profesional, solo se hacen excepciones con las mujeres embarazadas para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Lo que sí se va a hacer es que a aquellas personas que acrediten que están con covid y no puedan asistir a las pruebas no se les expulsará de la lista ordinaria.

Diferencias por comunidades

No se actúa del mismo modo en todas las comunidades. De hecho, el año pasado ya hubo regiones como Canarias y la Comunidad Valenciana que, mientras Extremadura no ofrecía alternativas, sí dieron otra oportunidad a las personas en aislamiento.

Las diferencias entre territorios y las maneras de actuar de la Administración dependiendo del proceso de oposición ya están provocando quejas. Las últimas se vieron en el examen MIR celebrado el pasado 29 de enero en todo el país.

De hecho, sindicatos como CSIF pidieron que se ofrecieran alternativas a los contagiados o en cuarentena que no pudieran presentarse al MIR. Sin embargo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, indicó que «una vez realizado el examen, las preguntas se publican», por lo que los opositores que estaban contagiados de coronavirus no tendían posibilidad de presentarse hasta la próxima convocatoria.

«Es un examen en el que llevan trabajando los miembros de las comisiones delegadas muchos meses», matizó. Además, insistió en que «se suben y se publican las preguntas que se elaboran en los siete meses anteriores, por lo que la única manera de garantizar el sistema es que sea una prueba única».

Plazas en los próximos meses Magisterio Las oposiciones de Educación se prevén para la segunda quincena de junio y ofertan 104 de Educación Infantil, 98 de Primaria, 76 de Inglés, 63 de Educación Física, 60 de Pedagogía Terapéutica, 60 de Audición y Lenguaje y 39 de Música.

SES De la oferta del SES ya se han anunciado las primeras fechas: 18 plazas para médico de urgencia de atención primaria y 35 para pediatra de Atención Primaria. El examen de esas dos categorías será el 24 de abril. Para médico de familia de atención primaria hay 110 plazas y el examen será el 7 de mayo, y para médico de urgencia hospitalaria hay 37 plazas y será el 14 de mayo.

Ante eso, hubo críticas también llegadas desde Extremadura, como la de la médico Pilar Bueno, que 48 horas antes de presentarse a este examen criticó la postura del Gobierno.

«De cara al día del MIR, evidentemente va a ir gente que tenga el coronavirus. Después de 17 meses estudiando no creo que se hagan una prueba covid antes. Los que no vayan serán porque no se puedan mover de la cama», dijo.

«Nos esforzamos mucho para acceder a un sistema que lo dirigen personas que no tiene ningún tipo de preocupación por sus opositores y somos gente que nos dejamos la piel en esto. Es duro ver que esto es así», concluyó.

Hay que recordar que Extremadura tiene previsto convocar oposiciones tanto en el ámbito sanitario como educativo este año. Las de maestros se celebrarán en la segunda quincena de junio para un total de 500 plazas, y en el SES ya hay fecha (entre abril y mayo) para cuatro categorías: médico de urgencia de atención primaria, pediatra en atención primaria, médico de familia y médico de urgencia hospitalaria.