«El periodo más peligroso no es el de más calor» Viernes, 28 junio 2019, 11:37

Existe una relación directa entre radiación solar y temperatura. Sin embargo, eso no quiere decir que las horas de más calor sean las de más radiación. «La temperatura es un fenómeno acumulativo debido a la radiación», explica Antonio Serrano, investigador del grupo AIRE. De esta forma, el momento de mayor radiación se produce sobre las 14.30 horas, mientras que el termómetro marca las máximas sobre los cuatro de la tarde. Lo mismo sucede en periodos más largos. «Las dos últimas semanas de junio es la época de mayor radiación, mientras que las temperaturas más altas se registran a finales de julio y en agosto», aporta Serrano. Por ello, este investigador considera fundamental que la ciudadanía entienda que debe protegerse del sol más allá de los puntos de más calor. «El periodo más peligroso para exponerse al sol no es en el que las temperaturas son máximas», indica Serrano, que lamenta que se haya extendido la idea de que en julio y agosto -«seguramente porque son los meses de playa y de vacaciones», dice- hay que tomar precauciones con el sol, pero no se tiene la misma percepción respecto a mayo y a junio pese a que la radiación ultravioleta que recibe la región es igual de peligrosa.