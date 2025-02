Pérez-Reverte cuestiona el 'estremeñu'

El pasado 5 de octubre, Arturo Pérez-Reverte publicó el siguiente mensaje en la red social X (antes Twitter): «Dicho con todo el respeto (imaginen dicho sin él), esto se ha ido al carajo'. Bajo la frase había dos fotografías, de dos carteles con idéntico ... diseño, anunciando lo mismo pero con textos diferentes. Uno decía lo siguiente: 'La diversidad lingüística de Extremadura', Universidad de Extremadura, facultad de Educación y Psicología, Badajoz, 26 de octubre, 12.30 horas, salón de actos (acceso preferente para el alumnado de la facultad)'. En el otro se leía esto otro, reproducido en su literalidad: 'La variança lingüística D'Estremaúra. Nuversidá D'Estremaúra, facultá d'Educación y Sicología, Badajós, 26 d'otubri, 12.30, salón d'actus (acessu primeramenti pal alunau dela facultá)'.

Como elementos comunes a los dos carteles, el fondo con los colores de la bandera autonómica, el logotipo de la Universidad de Extremadura, el de OSCEC y un bocadillo de cómic con un hombre y una mujer con el traje regional en el que él le dice a ella '¡Amus a palral estremeñu!'.

«Que es una lengua no lo decimos nosotros, sino la Unesco, el Consejo de Europa o SIL International» Daniel Gordo Presidente de OSCEC Estremaúra

Como era previsible, la publicación dio pie a una cadena de reacciones. Unas apoyando la crítica que hacía el periodista, escritor y académico de la Lengua, y otras para defender lo acertado de la charla en particular y en general de la defensa del 'estremeñu'.

Con su mensaje, el inventor de la saga del capitán Alatriste logró elevar al escaparate nacional un debate que en la comunidad surgió hace años. Ha estado más o menos latente desde hace décadas, pero ganó presencia tras la fundación en el año 2011 de OSCEC Estremaúra (Órganu de Seguimientu i Cordinación del Estremeñu i la su Coltura), que se define como «coletivu pola promovición i l'afiamientu delas lenguas d'Estremaúra».

Ampliar Acto con motivo del Día de las letras extremeñas, el pasado 23 de septiembre en Cáceres. HOY

Su presidente, Daniel Gordo, cree que el debate sobre si existe o no el estremeñu, o si puede catalogársele o no como lengua, está superado. «No lo decimos nosotros, sino la Unesco, que lo define como una lengua en peligro de extinción, y el Consejo de Europa, que la cataloga como lengua minorizada, y SIL International, el organismo de referencia en cuestión de lenguas, asesor de organizaciones como las dos que he citado antes, y que le tiene asignado un código al estremeñu, en concreto el código EXT».

Tiene también el 'estremeñu', amplía Gordo, su ortografía, obra de Ismael Carmona García (Badajoz, 1986), licenciado en Filología Clásica por la UEx y que también ha elaborado un 'Diccionario Castellano-Estremeñu'. «El estremeñu –afirma Gordo– es una lengua originaria del asturleonés, y se le puede llamar castúo, igual que al bable se le llama asturiano o payés al catalán».

«No es una lengua, sino el modo de hablar el español en Extremadura. Filológicamente, el asunto tiene poco recorrido» Antonio Salvador Plans Catedrático de Historia de la Lengua Española

Desde su nacimiento, el organismo que preside ha dado decenas de charlas, acudido a encuentros dentro y fuera de España, entre los últimos, una actividad organizada por el área de Lengua Española de la facultad de Filología Hispánica de la Universidad de Salamanca, según detallan. El colectivo también ha impartido cursos para aprender 'estremeñu', alguno específico para docentes de la región.

A esta labor de difusión contribuye Canal Extremadura Radio, que incluye en su parrilla un programa de radio (La corrobra) dedicado a promocionar el 'estremeñu', que tiene su propia versión de 'El Principito', la famosa obra de Saint-Exupéry. «Pero hay literatura más allá de 'El Prencipinu' y Luis Chamizo», hacen ver desde OSCEC, que cita obras como 'Los cuentos de Ahigal' (José María Domínguez), '¡Asina!' (Javier Feijóo), 'La huélliga' (Cruz Díaz Marcos), 'El revesinu' (José María Alcón Olivera) o los relatos de Ceborrincho y Mamaeña (de Miguel y Elisa Herrero Uceda). También la música de El Pelujáncanu, Manuela Elena o 'El gato con jotas', o la película 'Territorio de bandolerus', de Néstor del Barco y José Ignacio Cobos.

El contexto de la polémica

Daniel Gordo aporta el contexto de esa charla que llamó la atención de Pérez-Reverte. «Se organizó –explica– en el marco de la asignatura 'Conocimiento del medio físico, social y cultural de Extremadura', que se imparte en el Grado de Educación Infantil y Primaria'». «La LOMLOLE (la ley educativa vigente) –amplía el presidente de OSCEC– contempla que el personal docente debe reconocer las situaciones de disglosia, o sea, de convivencia de dos lenguas, siendo el español la culta, y el estremeñu la cateta, la arcaica, la vulgar, la que es motivo de vergüenza y que conviene abandonar para poder considerarse moderno».

«Hay que recuperar la dignidad de gente que se murió pensando que hablaba mal el castellano, que es lo que llevan toda la vida diciéndonos, cuando decir 'asín' o 'asina' en vez de así no es por ser vulgar, sino porque es lo que has aprendido de la lengua de tus mayores».

Ampliar La famosa obra de Saint-Exupéry, traducida al 'estremeñu'. Juan Pedro Sánchez

«El enfoque correcto de esta cuestión –apunta Daniel Gordo– es el moderno, el que defiende que las lenguas no tienen fronteras, que el vasco no se habla solo en el País Vasco ni el catalán solo en Cataluña, y que no hay lenguas mejores ni peores». «Este –amplía– es el enfoque lingüístico, frente al dialectológico, que es más antiguo y sostiene que en cada país hay un único idioma que se va corrompiendo según nos alejamos del lugar donde se habla bien, que en España sería Valladolid como en Portugal es Lisboa o Florencia en Italia».

Tiene una opinión muy distinta Antonio Salvador Plans, catedrático de Historia de la Lengua Española de la UEx, donde ha sido vicedecano y decano en funciones de la facultad de Filosofía y Letras. Su currículum incluye mesas redondas y jornadas técnicas junto a miembros de la Real Academia de la Lengua Española o el Instituto Cervantes. «Lo que existe –afirma– es el español hablado con las peculiaridades de Extremadura, lo mismo que en Murcia o en Valladolid tienen las suyas». «El español de Extremadura –amplía el profesor– es muy rico, sobre todo léxicamente. Tiene muchos leonesismos, lo mismo que el español de Murcia tiene muchos aragonesismos y catalanismos, y andalucismos el español del sur de nuestra región».

«Es casi una recreación»

«Lo que llaman estremeñu es casi una recreación, para recordar lo que decían los mayores de los pueblos, pero yo no conozco a nadie que hable lo que OSCEC promociona». «La fala (hablada en Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo) y el portugués de La Raya son dialectos o hablas, yo prefiero esta última palabra, pero lo que llaman estremeñu no puede llamarse no ya lengua, sino tampoco dialecto o habla, insisto en que es solo el española con las peculiaridades de Extremadura, nada más». «Alguna vez he pedido a algún defensor del estremeñu que me diga palabras, y suele citarme 'asín' o 'asina', que es un vulgarismo común en muchas partes de España e Hispanoamérica».

«Ma parece loable desde un punto de vista didáctico –concluye el catedrático– defender la diversidad y las peculiaridades de cada zona, pero desde el punto de vista filológico, el asunto tiene poco recorrido».