«La pérdida de un ser querido no se supera nunca, pero se sobrelleva»

Bajo el título 'Cómo escribir un libro de éxito', la periodista y escritora Reyes Monforte (Madrid, 26 de marzo de 1977) ofrecerá una conferencia en el marco de Aula HOY el lunes 26 en el chalé de los Málaga de Cáceres y el martes 27 en la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz. Hace 11 años se dio a conocer en el mundo de la novela con 'Un burka por amor'. Tras su éxito se supo que esas páginas eran solo el comienzo de una larga carrera. Luego llegaron los premios de novela histórica Alfonso X El Sabio y el Ciudad de Cartagena por su libro 'Una pasión rusa'. Su última publicación es 'La memoria de la lavanda', una disección literaria del duelo cargada de emoción. Su protagonista es Lena, una fotógrafa retratista que vive una relación plena y feliz con Jonas, su marido, un cardiólogo de prestigio. Sin embargo, el destino le juega una mala pasada cuando éste muere de una enfermedad fulminante.

-'La memoria de la lavanda' toca muchos sentimientos en el lector. ¿Cuáles destacaría?

-Es la novela que más emociones recoge de las que he escrito. No es un libro triste, simplemente nace tras un momento triste, que es la pérdida de un ser querido de la protagonista. Quién no ha tenido una pérdida, quién no ha perdido a un padre, a un hijo, a un amigo, al amor de su vida... Ese legado emocional nos iguala a todos y por eso con esta novela se ha creado una empatía muy especial con el lector.

-En su caso perdió a su marido, Pepe Sancho, hace cinco años. Además siempre ha escrito diferentes novelas a partir de historias reales. ¿Escribe en este libro sobre su propia vida?

-'La memoria de la lavanda' tiene una trama literaria que es pura ficción, pero es verdad que para transmitir la mochila emocional no he tenido que recurrir a nadie, lamentablemente. La protagonista de esta novela también pierde a su marido, al amor de su vida, y me identifico con ella. Sin embargo, decir que esta es mi historia no es cierto, aunque venderíamos más si dijéramos esa mentira. Sí es verdad que parte del perfil emocional de la protagonista tiene mucho de mí. Además, en el libro también hay secretos familiares, muertes y asesinatos que no tienen nada que ver conmigo.

-Muchos lectores también se ven reflejados en estas páginas. ¿Qué mensajes le llegan?

-El libro me está dando unas experiencias maravillosas porque al ser muy emocional la gente se abre más. Por ejemplo, en la Feria del Libro de Madrid se acercó una señora que había perdido a su hija hace 15 días y había tenido el valor de leer el libro. Me dijo que era la primera vez que salía de casa tras esa pérdida y que lo había hecho para darme las gracias. Otro hombre en Bilbao me dijo que había sido incapaz de llorar a su mujer que había fallecido hace 15 años. Me reconoció que con este libro se había vaciado en lágrimas.

-¿Qué le diría a una persona que acaba de perder a un ser querido?

-Una pérdida no se supera nunca, pero se sobrelleva. Hay túneles muy oscuros y largos, pero al final siempre hay una luz.

-Comenta que algunos lectores le muestran el libro subrayado. ¿Cree que sirve de terapia?

-Cuando pierdes a un ser querido muchas veces piensas que estás teniendo reacciones extrañas. No sabes si poner una foto de la persona que ya no está, si escuchar los mensajes antiguos o qué hacer con su ropa... Como tampoco se habla mucho de ese mundo, la gente no está acostumbrada a compartir esas emociones y, si lo ven en una novela, les hace sentir bien.

-¿Cómo se escribe un libro de estas características?

-Por casualidad, unos amigos me invitaron al Festival de la Lavanda, que se celebra en julio en Brihuega, un municipio de Guadalajara. Cuando vi allí ese manto morado de campos de lavanda, con propiedades calmantes, cicatrizantes y buena para la memoria, fue un milagro. Me di cuenta de que ahí transcurrirían los sucesos. Después regresé a Madrid y esa misma noche empecé a escribir las primeras 30 páginas. Lo había intentado varias veces pero no lo conseguía. Luego seguí escribiendo durante un año más o menos.

-'Un burka por amor' se convirtió en película para televisión. ¿Cree que sucederá lo mismo con 'La memoria de la lavanda'?

-Me encantaría que sucediera. Además, es un libro muy visual. Como tuve muy buena experiencia con un 'Un burka por amor', cada vez que me proponen una adaptación audiovisual digo que sí. Me gusta contar historias y a lo que aspiro es a que lleguen a cuanta más gente mejor.

-También escribe columnas de opinión en varios periódicos. ¿Qué le preocupa a Reyes Monforte?

-En este mundo globalizado me preocupa todo, pero los temas sociales que afectan a los ciudadanos especialmente, como por ejemplo el gran problema que tienen los extremeños con el tren.

-¿Qué le une a Extremadura?

-A esta región me unen los amigos, muchas noches en el Teatro de Mérida, temporadas en Villanueva de la Vera y las perrunillas (risas). Los que estamos continuamente en Extremadura no lo contamos mucho para que no se llene de turistas, pero está claro que es un paraíso. Además, es uno de los sitios donde mejor se vive. Lo que no se entiende es que esta comunidad autónoma esté tan mal comunicada. Que no nos digan que no hay dinero.

-¿Está escribiendo ya el próximo libro, tiene nuevos proyectos en mente?

-Sí. Después de Navidad empezaré a escribir mi nueva novela y está previsto que salga a la venta en 2020.