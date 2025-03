«Desde pequeño me gustaron los inventos y la tecnología»

Se pasó la infancia dibujando y trazando objetos en el papel, un paso previo instintivo a lo que sería su carrera como programador y ... diseñador de videojuegos. El desarrollador informático Paco Suárez, de 67 años, nació circunstancialmente en Cáceres porque su madre es de esta ciudad, pero pasó toda su infancia y primera juventud en Badajoz (estudió en la Academia Politécnica y en el instituto Zurbarán) para asentarse, tras su paso por Sevilla y una etapa «de trotamundos», en Madrid, donde ahora reside. La concesión de la Medalla al mérito en las Bellas Artes reconoce su trabajo como programador, con el que dio vida al primer videojuego español, La Pulga. Suárez también ha programado para ordenadores como el Sinclair ZX81 o el Sinclair Spectrum. Creó su propio sello de software, Cibernesis, y otros juegos para Amstrad CPC. También ha trabajado para Ópera Soft, uno de las firmas más relevantes de software españolas.

–¿Cómo fueron esos inicios en el mundo de los videojuegos?

–En esa época era algo que se veía muy raro, y más en España, donde llevábamos algo de retraso. Yo siempre tuve una vertiente en parte científica y en parte artística y me interesaba la informática y las matemáticas. Empezaron a salir las primeras máquinas de marcianitos, esas de salón. Me quedaba a la gente mirando cómo jugaba y cómo podría hacerse eso. Cuando salieron los primeros ordenadores me compré uno y empecé a hurgarle en las tripas, yo soy más de la parte tecnológica que de los juegos.

–No tuvo una niñez con 'tablets' y móviles, como pasa ahora.

–Pero siempre me gustaron los inventos y las tecnología, desde pequeño. Recuerdo de chico dibujar máquinas y cohetes por dentro y los programas de televisión dedicados a la ciencia me los veía todos.

–¿Considera que el videojuego es cultura?

–El videojuego es una industria principalmente, pero como otras ramas de la cultura tiene componentes artísticos, comerciales y componentes industriales, es como el cine, la fotografía. Es algo complejo en realidad.

–¿Y esta medalla cómo se la ha tomado?

–Ha sido una sorpresa. Es el reconocimiento de que es una industria muy importante que hasta ahora no tenía reconocimiento oficial. Es la primera vez que dan esta medalla y han empezado por el principio.

–¿Reconoce que es un pionero?

–Pues sí, sobre todo aquí en España y también un poco en Europa. Ahora es una industria consolidada, con muchas especialidades, al principio lo hacía todo prácticamente una sola persona.

–Acaba de reeditarse el mítico juego La Pulga.

–Sí, me he aliado con una gente más joven y hemos sacado una versión renovada, pero ya no tiene nada que ver. No tenía un objetivo comercial, sino por amor al arte.