Un pequeño gran gesto Midiendo las palabras Imagen de archivo de voluntarios de Adenex recogiendo basura en Mérida. / HOY ANA ZAFRA Lunes, 25 marzo 2019, 10:12

Dicen que las largas caminatas empiezan por un paso, que las olas más altas están compuestas de pequeñas gotas y que la felicidad, esa entelequia infinita a la que todos aspiramos, no es sino la suma de pequeños momentos agradables.

Servidora, confirmando esto último ha renunciado a basar sus aspiraciones en metas inalcanzables y disfruta de esos placeres cotidianos que van tejiendo nuestra sonrisa. El primero de cada día consiste en un paseo con mi perro, temprano, por la Sierrilla, un paraje cacereño lleno de naturaleza y desde el que se domina toda la ciudad. Caminar en silencio, sentir el frío del invierno o la brisa veraniega, oler las jaras y la primavera, escuchar los pájaros. O ir oyendo en la radio las miserias del mundo y la política, los problemas inabarcables, las rencillas constantes y el desasosiego general mientras a tu alrededor el campo va mudando en armonía, cada especie en su época y cada flor en su color. es un placer gratuito pero impagable.

Aunque, hete aquí que tanta belleza no podía ser perfecta y cada mañana encuentro alguna nueva basura unida a la cochambre múltiple extendida por el suelo o prendida -quizás por el aire- de los matorrales: bolsas de patatas, latas, vasos que parecen florecer cada fin de semana y todo tipo de inmundicias que recuerdan cómo el ser humano, especialmente el ser humano consumista, es incapaz de pensar en algo que no sea su propia comodidad. Como si el espacio público no fuese de todos o como si tras comerse un pack completo de comida rápida tuviese también prisa por deshacerse de las pruebas que le incriminan.

Alguien anónimo se había dedicado a recoger toda la basura y había dejado pegadas a los árboles unas bolsas

Pues bien, confirmando que las grandes olas se componen de moléculas de agua, el pasado jueves sucedió algo distinto. Alguien anónimo se había dedicado a recoger toda la basura y había dejado, pegadas a varios árboles, unas bolsas bajo un letrero en el que se pedía que, por favor, echasen allí la basura si acaso no eran capaces de llevársela y tirarla en un lugar mejor. Ahora que una enorme ola de ecología empieza a sacudir las conciencias de Europa, que vemos riadas de jóvenes manifestándose contra el cambio climático, exigiendo a los gobiernos que tomen medidas, pensé que allí, bajo un cartel tamaño folio, se encontraba la gota que más directamente me mojaba.

Sentí vergüenza propia, igual que la había sentido ajena cuando paseando con alguien de fuera le había enseñado esa parte de mi rutina -y, por ende, de mi vida- y la había encontrado asquerosamente sucia. Y digo vergüenza propia porque he estado paseando mucho tiempo esquivando la porquería, sin ocurrírseme recogerla. Pensando que alguien debería hacer algo, pero sin hacerlo. Esperando a que el político encargado tomase medidas, pero sin siquiera intentar una instancia escrita a quien corresponda.

Por eso quiero agradecerle el gesto a ese buen cacereño a quien intuyo un ciudadano de bien y, por tanto, una buena persona. Gracias por recordarnos que, aunque siempre habrá quien se dedique a esparcir basura, siempre también quedará la belleza. Belleza en el campo que ahora encuentro más limpio cada mañana. Belleza en tomarse la molestia de asear la casa de todos. Y belleza en dar el primer paso de lo que ojalá se convirtiese en una larga caminata de dignidad y civismo.