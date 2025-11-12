HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

José Antonio Peña Morillo, en su gallinero. Estrella Domeque
Gripe aviar en Extremadura

«Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»

José Antonio Morillo, veterinario y ganadero en La Serena, ya tiene acondicionado su gallinero de Castuera para evitar contagios por gripe aviar

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:23

Comenta

José Antonio Peña Morillo es veterinario y ganadero en La Serena. Como muchos extremeños, en su finca tiene unas 25 ó 30 gallinas para consumo ... propio. Ante la alerta sanitaria decretada por la mayor circulación del virus de la gripe aviar, este vecino de Castuera no ha tardado en acondicionar su recinto para complir con las medidas decretadas por el Ministerio de Agricultura. «Ya tenía el gallinero más o menos preparado. Lo tenía cubierto con una tela para que los pájaros no pudieran entrar. Antes le abría a las gallinas por las mañanas para que salieran al campo, pero ahora las tengo encerradas todo el día y solo beben agua en un depósito que está centro de esa cerca».

