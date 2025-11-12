«Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»

José Antonio Peña Morillo es veterinario y ganadero en La Serena. Como muchos extremeños, en su finca tiene unas 25 ó 30 gallinas para consumo ... propio. Ante la alerta sanitaria decretada por la mayor circulación del virus de la gripe aviar, este vecino de Castuera no ha tardado en acondicionar su recinto para complir con las medidas decretadas por el Ministerio de Agricultura. «Ya tenía el gallinero más o menos preparado. Lo tenía cubierto con una tela para que los pájaros no pudieran entrar. Antes le abría a las gallinas por las mañanas para que salieran al campo, pero ahora las tengo encerradas todo el día y solo beben agua en un depósito que está centro de esa cerca».

Como veterinario, Peña Morillo se esfuerza en hacer una labor de concienciación entre los ganaderos y la gente del campo de su zona. «Es complicado porque han muchas personas no ven el daño que puede provocar, solo consideran que sus veinte gallinas tienen que estar al aire libre». Ante este tipo de actitudes, el veterinario hace hincapié en la importancia del compañerismo. «Les digo que deben tener en cuenta el factor humano porque esto no es ninguna broma. Las veinte gallinas que uno tiene para su casa pueden fastidiar al vecino que vive de ello, a quien tiene una granja, por ejemplo, de producción de pollos de carne. Por muy pequeño que sea tu gallinero, al final tienes que tomar conciencia por los demás». Además, José Antonio también les advierte que se enfrentan a una posible denuncia por no seguir las indicaciones que marcan las autoridades.

Otros sí han cumplido

Pero no todas las personas se comportan de igual forma. Reconoce Peña Morillo que también hay gente que ya ha cerrardo el gallinero. «Se lo toman en serio», una postura que contrasta con quienes piensan que las administraciones «quieren acabar con el campo».