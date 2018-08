Al pequeño comercio le toca reinventarse Dos clientas en un comercio cacereño / ARMANDO MÉNDEZ Los empresarios ya trabajan en fórmulas que les permitan combatir la ampliación de los días de apertura en festivos de las grandes superficies en las ciudades de Cáceres y Badajoz JOSÉ M. MARTÍN Domingo, 5 agosto 2018, 08:48

Las asociaciones de consumidores aplauden la medida; los representantes del pequeño comercio se posicionan frontalmente en contra; entre los trabajadores y los clientes hay posiciones dispares. Las grandes superficies –que promovieron que la decisión llegara al Tribunal Supremo– han visto judicialmente respaldado su punto de vista. Desde los supermercados de la región siempre se ha defendido la opción contraria, y entre los grupos políticos, sindicatos y las diferentes instancias de la administración pública afectadas por la decisión hay opiniones y argumentos en ambas direcciones.

En la teoría, la resolución judicial que declara a las ciudades de Cáceres y Badajoz como Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) solo afecta a estos dos núcleos de población, pero en la práctica, la principal consecuencia comercial que supone el fallo en cuanto a la apertura de las grandes superficies un total de 16 festivos al año, repercute en casi toda la región.

La sentencia del Supremo respecto a las zonas de afluencia turística ha generado opiniones encontradas entre los agentes del sector comercial

La sentencia del Tribunal Supremo, ante la que no cabe recurso, es el último capítulo de un conflicto en el que hay muchos intereses representados. La ley nacional marca que existe libertad horaria para los comercios de menos de 300 metros cuadrados de superficie de venta, pero las grandes superficies y las cadenas propias se ven sujetas a restricciones y tienen la posibilidad de abrir diez días festivos al año. En Extremadura así fue hasta el año 2012 (inclusive), pero el Gobierno de Monago aprovechó la figura de las ZGAT para ampliar las aperturas en festivos a 16 días.

Para recuperar la situación anterior, la Junta presidida por Fernández Vara decidió realizar una petición formal de desafectación de la declaración de Badajoz, Mérida, Cáceres y Moraleja como zonas de afluencia turística, según lo acordado por el Consejo Regional de Comercio. Ahora, el Supremo corrige al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y da la razón a los ayuntamientos de Cáceres y Badajoz, por lo que las capitales provinciales recuperan esa consideración.

Las grandes superficies de ambas ciudades abrirán el próximo domingo 7 de octubre, ya que la Junta de Extremadura va a acatar la sentencia de manera inmediata, y en el calendario de 2019 dispondrán de 16 festivos en los que programar sus aperturas. Al ser los centros de las áreas comerciales más importantes de la región, en cuanto a población y potencial económico, los agentes del sector coinciden en vaticinar una extensa repercusión en la región.

Lo que no presupone el conjunto del comercio son sorpresas. Es evidente que la coyuntura económica ha cambiado, pero la experiencia es demasiado cercana para que se prevean cambios sustanciales respecto al periodo 2013-2015. Y es, precisamente, en este intervalo temporal en el que se apoyan las diferentes asociaciones de comerciantes para considerar una mala noticia la ampliación de festivos que pueden abrir las grandes superficies. «Ninguno de los datos estadísticos de los años en los que se permitieron más días de apertura demuestran que se hayan incrementado las ventas o el número de trabajadores, por lo que no vemos razones que avalen este aumento», apuntan desde la Federación de Asociaciones de Comercio de Extremadura (Fedacoex).

Por el contrario, los representantes de los consumidores de la región consideran una buena noticia que los potenciales clientes dispongan de más días para realizar sus compras. Así, ven en la mayor flexibilidad horaria una forma de avanzar en la disponibilidad comercial.

En lo que coinciden ambos puntos de vista es en la idea de que el comercio tradicional debe adaptarse a los nuevos tiempos, pero sin abandonar sus fortalezas tradicionales basadas en la atención personalizada y el trato cercano. «Somos conscientes y sabemos que debemos sumarnos al comercio electrónico, más que por las ventas, por utilizarlo como escaparate», exponen desde la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (Aeca).

Más lejos quieren llegar los representantes de los comerciantes de Badajoz, que tienen la intención de acometer una serie de medidas para atraer a los clientes. Están esbozando un plan para competir con las grandes superficies los domingos y festivos en los que abran. Entre las acciones que plantean está facilitar el aparcamiento de manera gratuita en el centro, pero también tienen en mente poner en funcionamiento «un trenecito por la zona, llegar a acuerdos con establecimientos de hostelería o aprovechar el casco histórico», comenta Félix Retamar, presidente de la Asociación de Comerciantes de Menacho y Calles Adyacentes de Badajoz.

Los comerciantes creen que no aumentarán las ventas y sí lo harán sus gastos en salarios

Entre las ideas que han propuesto en una reunión también está realizar un rastrillo con artículos de otras temporadas y con precios más bajos. «Por supuesto sería el primer domingo de mes y podría coincidir con el mercadillo de artesanía que se quiere celebrar en la zona», señala de Retamar.

Esta fijación con los primeros domingos de mes se debe a que las fechas adicionales de apertura de las grandes superficies en festivos son los primeros domingos de febrero, marzo, abril, mayo, junio y octubre. «La elección no responde a aspectos turísticos, se han puesto esos días porque es cuando la gente ha cobrado y lo que se hace no es aumentar las ventas, sino desplazar el día de compra; por ejemplo, se eligió el primer domingo de febrero, que es el mes que menos turismo hay en Cáceres», insisten los responsables de Aeca.

En esta misma línea están los argumentos que exhiben los colectivos contrarios a la flexibilización horaria de los establecimientos de más de 300 metros cuadrados, al no detectar una motivación turística y sí un aprovechamiento indebido de la figura de las ZGAT para lograr una mayor liberalización de los horarios comerciales. «Compartimos la necesidad de que el comercio se adapte a los flujos turísticos y aproveche las posibilidades que presenta», señala Maribel Martín-Romo, presidenta de la Asociación de Supermercados de Extremadura (Asupex), que representa a más de 300 puntos de venta de Spar, Al Lado, Mercadona y Covirán en la región, pero para eso entienden como indispensable que la normativa que recoja las condiciones para ser zona de afluencia turística esté basada en criterios de atención a los turistas. «Los diez festivos habilitados para abrir durante todo el año cubren las necesidades de los picos de consumo», puntualiza la presidenta de Asupex, que incide en que la ampliación de fechas «no está relacionada con un incremento en las ventas y sí con un aumento de los costes y dificultades para la conciliación familiar».

La importancia que tiene el comercio de productos alimentarios supone que los supermercados puedan verse afectados por las nuevas condiciones en las que se moverá el sector. De hecho, de las cinco áreas comerciales en las que se divide la región –Badajoz, Cáceres, Don Benito-Villanueva de la Serena, Mérida y Plasencia–, solo la ciudad de Badajoz presentó un mayor porcentaje de mercado potencial –las ventas anuales del comercio minorista– en alimentación (51,2%) que en el resto de productos, según el Atlas Socioeconómico de Extremadura del año 2017, que publica el Instituto de Estadística de la región (IEEx).

Este dato, por otro lado, refleja el mayor peso comercial que tiene el área de Badajoz, donde las ventas anuales del comercio minorista ascendieron a 920 millones de euros, sumando el mercado potencial del municipio de cabecera y del total de su zona de influencia.

Lejos de estos guarismos se queda Cáceres, que tiene la segunda posición, pero con 417 millones de euros, siempre según el mencionado Atlas Socioeconómico.

En este ámbito, igualmente perjudicados se sienten los empresarios de las tiendas de alimentación de proximidad, que temen que las familias reserven el domingo para hacer sus compras semanales y pierdan buena parte de su volumen de negocio.

Diferentes decisiones

Los comerciantes han ido capeando las diferentes vicisitudes que han surgido en los últimos años. La crisis económica, la liberalización de las rebajas y el comercio electrónico son parte de ese nuevo escenario. «El comercio a nivel regional tiene una situación muy complicada», afirman fuentes de Fedacoex.

Tratando de adaptarse han buscado sus propias soluciones. Purificación Alices ha ido programando sus aperturas de días festivos cuando cierra la competencia «No puedo vender 'online', porque trabajo un número reducido de productos por cada talla, aunque sí dedico tiempo a las redes sociales», apunta la propietaria de la tienda de ropa La Lola, de Cáceres.

«En Menacho tomamos la decisión de abrir los domingos, pero no es rentable» Miguel Ángel Trejo | Explorer Badajoz

«En la temporada de otoño e invierno, nos va a venir muy mal la apertura de los festivos» Purificación Alices | La Lola Cáceres

«Estamos muy concienciados y no abriremos ningún domingo; no tendríamos vida» Fernando Santiago | Acericos Plasencia

Alices lleva casi cinco años en la zona centro de la capital cacereña y ha comprobado que las aperturas de festivos de las grandes superficies le hacen daño. «En la temporada de otoño e invierno nos va a hacer daño, porque nos 'joroba' las ventas de todo el mes», aporta la empresaria, que añade que a la ciudad no le viene bien. «No sé qué pretende nuestra alcaldesa», insiste en relación a que Elena Nevado, al igual que su homólogo en Badajoz, Francisco Javier Fragoso, se han congratulado con el fallo del Supremo, al verlo positivo para sus ciudades.

Abrir todos los domingos es por lo que han optado en el centro comercial Menacho de Badajoz. «De momento, no es rentable», advierte Miguel Ángel Trejo, gerente de Explorer, que está en proceso de adaptación al comercio digital.

En general, los comerciantes coinciden en que abrir los mismos días que las grandes superficies disparará sus gastos en salarios y dudan que se vea reflejado en un aumento de las ventas.

En este apartado radica otra de las principales quejas del pequeño comercio. «Entendemos el tema de la competencia, pero no jugamos todos con las mismas reglas y creemos que no es legal», aportan desde Fedacoex, en relación a que «cuando un trabajador de un pequeño comercio trabaja un festivo debe cobrar el doble, según el convenio, y esto no sucede con los convenios de Anged».

Es la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que representa a las grandes superficies, la que interpuso el recurso que llegó al Supremo contra la sentencia del TSJEx. No se han pronunciado tras el fallo, pero siempre se han mostrado partidarios de una mayor liberalización de los horarios, algo que temen las asociaciones de comerciantes, que definen como «horrible para el sector» llegar a una total apertura de festivos.

Los trabajadores, tanto de las grandes superficies como de los pequeños comercios, defienden posturas diferentes. Hay quienes ven una oportunidad para lograr un empleo o ampliar su jornada y también los que están descontentos ante la posibilidad de trabajar más días festivos. Del mismo modo, entre los potenciales clientes se levantan voces que abogan por no comprar los domingos y festivos para solidarizarse con los trabajadores y opiniones a favor de disponer de más opciones a la hora de realizar sus compras.

Áreas

Extremadura tiene algo más de 1,1 millones de habitantes y las áreas comerciales de Cáceres y Badajoz suman una población que supera levemente el millón, siguiendo el Atlas Socioeconómico de Extremadura de 2017. Esto se debe a que muchas de las poblaciones extremeñas gravitan en torno a más de una de las cinco zonas en las que se divide la comunidad.

Esto demuestra la fuerza que tienen las ciudades de Badajoz y Cáceres comercialmente hablando. Por ello, las asociaciones de comerciantes de localidades de ambas provincias, como Trujillo o Almendralejo, no ven con buenos ojos que las grandes superficies de las capitales puedan abrir durante más jornadas festivas. «Nos va a afectar; estamos muy cerca de Cáceres y la gente mira hacia allí para hacer sus compras», indica Juan Carlos Muriel, secretario de la Asociación de Empresarios de Trujillo, que entiende que la medida va a ser perjudicial para el comercio local.

En unos términos similares se expresa Diego Lamoneda, presidente Asociación de Empresarios del Centro de Almendralejo, que añade que los pequeños comercios no pueden abrir los domingos y festivos al no disponer de los mismos recursos laborales y económicos que las grandes superficies.

En ambos casos remarcan que el sector en sus localidades tiene más problemas que el que ahora plantea la sentencia del Supremo. Mejorar sus balances y atraer a más clientes es su intención, para lo que no dejan de poner en marcha medidas relacionadas con las nuevas tecnologías o con campañas de concienciación.

En el caso de Trujillo «buscamos fórmulas creativas, como la utilización de aplicaciones móviles que fomentan el comercio en la localidad a través de promociones que se consiguen comprando en los comercios locales», según Muriel.

Es posible que sea Plasencia, entre las localidades de mayor población de la región, a la que menos afecte la apertura de las grandes superficies en Cáceres y Badajoz. El motivo es que se trata del área comercial más alejada de estas ciudades, a pesar de que algunos de los municipios de su zona de influencia también están relacionados comercialmente con Cáceres. «Estamos muy postulados en contra de abrir los domingos, porque no tendríamos vida fuera del negocio; en la mayoría de los pequeños comercios solo trabaja el propietario o, como mucho, hay un empleado», comenta Fernando Santiago, presidente de la Asociación de Comerciantes Zona Centro de Plasencia y gerente de Acericos, una tienda del sector textil.

El domingo 7 de octubre abrirán las grandes superficies de Cáceres y Badajoz

Además, la ciudad del Jerte no estuvo entre los núcleos de población que se declararon ZGAT en 2012, por lo que tampoco está incluida en los procesos judiciales que están por dirimir, como sí sucede con Moraleja y Mérida. En ambos casos se espera una sentencia similar a la conocida.

Pese a todo, los comerciantes son optimistas respecto a que se pueda revertir la situación. «La única forma es que los ayuntamientos renuncien a ser ZGAT y el año que viene hay elecciones municipales», informan desde Fedacoex .

Mientras tanto, los empresarios del sector seguirán trabajando por la rentabilidad de sus negocios. «No nos vamos a quedar parados y sobre el papel tenemos un plan potente, pero nos lo tenemos que creer», concluye Retamar.