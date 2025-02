Pepe el Nervio y Barón Dandy

Cuando descubrimos que están reformando un local, hacemos apuestas sobre si ahí van a instalar una clínica dental, una manicura (Nail Shop Art) o una ... peluquería de caballeros (Barber Shop). En esta misma página, hemos entrevistado en las última semanas a un peluquero de Cáceres y a otro de Badajoz.

Uno era Juan Pedro Atienza Franco (Don Benito, 1971), que regenta una peluquería-barbería en la avenida de Cervantes cacereña, un artista con 17 colecciones de arte en Youtube, cuyos trabajos han aparecido en las páginas de Vogue, Telva, Marie Claire o Cosmopolitan antes de dar el salto a Miami. El otro, Juan Francisco Bernal (Badajoz, 1977), alias Barón Dandy, con peluquerías en Valdepasillas y en la pacense plaza de los Alféreces y miles de seguidores en las redes sociales.

La peluquería de caballeros se ha convertido en un negocio de moda y los hombres, tras años pelándose con dos instrumentos, a navaja o a tijera, y de dos maneras: 'Rebaja mucho... Rebaja poco'... Ahora entran en la 'pelu' y los masajean, los invitan a café o a cerveza, y les hacen de todo en el pelo.

A quienes ya gastamos canas o no gastamos ni un pelo, esta deriva fantasiosa y sofisticada de las peluquerías nos da envidia, pero la observamos con escepticismo y, como buenos viejunos, optamos por la nostalgia y por las navajas y las tijeras con solera. A tanto llega la nostalgia en mi caso que he escrito 1.700 páginas y tres novelas sobre 'El peluquero de Franco', que fue contratado en Cáceres para afeitar al general Franco cada mañana a las siete en el palacio de Los Golfines de Arriba entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre de 1936.

Uno de sus aprendices, por cierto, Abdón Barrantes, fue el último peluquero de mi padre y de un servidor. Abdón llegó del Casar a la peluquería de Juanito Barra. Empezó a cortar el pelo con siete años y tenía que subirse a los travesaños de la silla de barbero para poder bañar la parte izquierda del cliente porque no llegaba. Abdón, cuyo hijo sigue al frente de la peluquería, abrió en 1958 su propio negocio en la avenida de Portugal. Allí me pelé para mi primera comunión y mi boda y allí conté mi vida y recibí consejos de peluquero hasta que la alopecia me derrotó y empecé a afeitarme la cabeza cada mañana sin nadie que me diera conversación.

De Badajoz, recuerdo la peluquería de Pepe el Nervio, centenaria y muy próxima a la estación de ferrocarril. Allí pasé una mañana hablando con Pepe. Recababa yo información sobre José Merchán Luengo 'O Mudo', un joven pacense que, al llegar el ejército de Yagüe, escapó de la ciudad por la Puerta de Palmas el 14 de agosto de 1936 con 26 años. Cruzó a Portugal y decidió salvar su pellejo como fuera. Acabó en Oporto, trabajando en los muelles de Matosinhos y haciéndose el mudo para protegerse y que no lo devolvieran a España.

'O Mudo' se casó con una portuguesa y calló hasta que murió Franco. Entonces volvió con su esposa a Badajoz en tren. Descendió del vagón, entró en el bar Morales, habló en público por primera vez en 40 años: «Ponme un chato de vino» y su mujer se desmayó. Pepe el Nervio conocía esta historia y me llevó hasta Luis Morales, dueño de aquel bar ya cerrado, que paseaba apoyado en su andador frente a la peluquería. El señor Morales recordaba a O Mudo: «Aquel hombre vestía pellica, visera y capa. Jugaba mucho a las máquinas y aquí lo llamaban 'El Portugués'». Peluquerías castizas del pasado y sofisticadas Barber Shop del presente... Tijera y navaja, buena conversación y los peluqueros, de ayer y hoy, convertidos en personajes irrepetibles.