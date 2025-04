Pepe Cortés: «El Casco Antiguo era entrañable»

Hace un año que se jubiló José Indalecio Cortés Flores, es decir, Pepe Cortés (Badajoz, 1958), pero eso no quiere decir que este activista cultural ... y deportivo haya parado. Nacido en la calle Porrina, Pepe Cortés ha dedicado y dedica su vida al dibujo, al atletismo, al teatro, al fútbol base, al jazz, a la enseñanza... Es memoria viva de Badajoz y de su casco antiguo.

–¿La infancia en el barrio?

–El Casco Antiguo era entrañable, nos conocíamos todos: pachanguitas de fútbol 20 contra 20, noches al fresco en la calle, jugábamos a las procesiones y a las corridas de toros. La carbonería, Las Tres Campanas y su escaparate lleno de juguetes, el garaje de don Alejandro Encinas, respetado pediatra, la pensión Marcela, donde vivían los jugadores del Badajoz: Emilio, Tapia, Cabello... En la calle Luis de Morales estaba la frontera del conflicto: peleas contra el otro lado y piteras como heridas de guerra.

–¿Profes que no se olvidan?

–Estudié en el colegio de los Merino, un poco más arriba de la ferretería El Candado. Doña Pepita Merino era mi maestra. Después, al Zurbarán. Don Fernando Benítez, cordobés, que nos marcó porque contaba la historia. Me gustaba el dibujo, que lo enseñaba don Isauro Luengo. Paco Pedraja en Historia del Arte, Juan de Puy en Ciencias, Enrique Segura Covarsí en Literatura. No olvido a doña Carmen Velarde, siempre de negro, la jefa de estudios: aparecía y no se movía nadie. Después, Magisterio y mili a Galicia.

–¿Hazañas bélicas?

–Se enteraron de que dibujaba y seleccionaron a unos cuantos para pintar un escudo de España y de sus ciudades en un mural del cuartel de Santiago de Compostela. Procuramos tardar mucho y aquello fue un oasis artístico.

–¿Vuelve hecho un hombre?

–Vuelvo a Badajoz y retomo el dibujo y la pintura en la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí. Empiezo a hacer teatro y descubro el atletismo. Corría 100 y 200 metros. Conozco a los entrenadores Lolo Unión y Concha Corrales, su mujer, primera licenciada en Educación Física de Extremadura. Era 1981 y me proponen trabajar en el Colegio Piloto Guadiana, un centro experimental, el único de Badajoz donde se impartía Educación Física y Música. Eso fue descubrir el oro y tomar una decisión: «Quiero ser maestro».

–Oposición, funcionario, padre.

–Y destino final en el colegio Nuestra Señora de la Soledad, en San Roque, donde he estado 26 años.

–¿Plaza fija y frenazo vital?

–No, porque entonces descubro el fútbol base. Conocí a un entrenador del Flecha Negra, Jesús Ferrer, que con su tío Fale Rivero me inculcaron el amor por el fútbol. Durante siete años fui directivo y entrenador. Con Alfredo Infante, Eduardo Ortega y Jesús Ferrer vivimos una época maravillosa.

–Su último empeño, por ahora: 'Jazz y vinos entre amigos'.

–A Jesús Ferrer le gusta la enología y a mí, el jazz. En una romería a Bótoa, decidimos que, como habíamos dejado el fútbol, podíamos montar una tertulia en torno al vino y el jazz. Dicho y hecho. Era 2012 y empezamos en Doña Purita. Hablamos con Gene y con su voz, el piano de Pedro Calero y la guitarra de Rafa Prieto, montaron un trío y fue nuestro primer concierto. Juan Barrero, de La Bodega de Santa Marina, se une y su hijo Javier selecciona las bodegas. Doña Purita se hacía pequeño y surge José Luis Iniesta hijo con el Hotel Río. El equipo perfecto. Hacemos enoturismo y el último jueves de mes, sesión de concierto de jazz, cata de vinos de una bodega de referencia y conferencia sobre flamenco, arquitectura, la Raya, gastronomía... Nos dividimos el trabajo. Jesús tiene la visión calmada y empresarial.

–¿Y usted?

–La visceral.