Búscate un buen problema. Uno gordo. Que te venga grande. Uno de esos que, cuando los ves venir, se te caiga el mundo encima. Porque cuanto más abajo estás, más arriba te vienes. Uno no sabe de lo que es capaz hasta que la vida le reta.

Búscate un problema o cualquiera de sus sucedáneos: un contratiempo, un dilema, un escollo o un 'embolao'; pero uno de esos que te dure toda la vida. Uno que, a priori, no puedas despachar. Porque en realidad no se trata de resolverlo sino de pelearlo, de encontrar un camino, un motivo o una razón.

Alguien me dijo una vez que «no hay nada más dañino para el hombre que la falta de estímulo». Así que, tanto si no tienes problemas como si resuelves los que te han acompañado últimamente, búscate uno nuevo y, como decía Mariano: «Cuanto peor mejor para todos, y cuanto peor para todos mejor». Mariano sí que sabía de esto.

Búscate un problema, a pesar de los que tengas ya. Por mucho que te cueste creerlo, tus problemas más urgentes se resolverán o se disolverán en el tiempo. Busca uno que dure, que te haga moverte, que te motive... porque si lo encuentras, tus agobios de hoy no serán más que una pequeña anécdota, y tu problema se convertirá en el auténtico viaje.

Búscate un problema, porque gente tranquila ya hay mucha. Nada hay más realista que poner en marcha una solución. Ahí se termina la demagogia y empieza la faena. Ahí se agotan los planes y hay que pasar a la acción; y ya se sabe lo que pasa cuando te pones en marcha, que la realidad siempre supera a la ficción, así que empieza de una vez.

Y -si es posible- que tu problema dé problemas a los demás; que dé trabajo. Porque en soledad los problemas no se resuelven, tan solo frustran.

Si tu problema es lo suficientemente grande, rodéate de gente más grande aún, el viaje se convertirá en aventura y el problema, en compañero. Cuando los demás comparten tu problema, sin duda estás creando más problemas. Enhorabuena.

Búscate un problema a pesar de todo. No lo dudes, si tras años tratando de resolverlos has conseguido salir más o menos bien, dirán que eres un tipo con suerte. Si te va mal, dirán que «se veía venir»; que los problemas nunca traen nada bueno. Nunca se acordarán de tu talento, tu esfuerzo y tu manera de afrontar la vida. Si esto es un problema para ti, no busques problemas, únete a ellos y vivirás mucho más tranquilo.

Si eres de los otros, acéptame el consejo: deja de quejarte, de lamentarte y de excusarte y búscate un problema. Es cuestión de puro pragmatismo; porque si no buscas tus propios problemas, ellos te buscarán a ti.