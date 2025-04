Las penurias de una extremeña hacia Madrid en mitad de la DANA

La lista de personas afectadas por el último episodio de gota fría también llega a Extremadura, donde viajeros que se dirigían ayer domingo a Madrid ... también han sufrido las consecuencias de que la lluvia obligara a cortar numerosas vías de comunicación. Viajando en tren, por ejemplo, hubo 26 personas que se subieron en Badajoz ayer domingo a las 14.30 y no solo llegaron pasadas las tres de la madrugada, sino que la cafetería se quedó sin comida y los pasajeros empezaron a sentir frío y ni había mantas ni apagaban el aire acondicionado.

Carlota García, una pacense que trabaja en la capital, fue ayer una de las afectadas. Tiene 25 años y a las penurias descritas le suma «el desconcierto por no tener información en ningún momento». De hecho, hubo un momento, prácticamente a las puertas de Madrid, en que el plan que le llegó a ofrecer Renfe fue pasar la noche en un hotel de Sevilla.

«Cogí el tren a las 14.30 y tenía que llegar a Puertollano (Ciudad Real) a las 19.06 para hacer trasbordo a otro tren que me llevara a Madrid, el cual pasaba a las 19.15, pero cuando quedaban cuatro paradas el revisor empezó a preguntar si había personas con destino a Madrid o todas iban a Puertollano. Yo creo que ahí ya sabían que el que iba a Madrid no llegaría, pero pasó un rato hasta que nos dijeron que se había cancelado. Nos bajamos en Puertollano a las 19.15, o sea que no lo hubiera cogido, pero el caso es que nos dijeron que fuéramos a recepción a que nos devolvieran el dinero (33 euros con el descuento joven). Los 26 que íbamos a Madrid preguntamos si nos iban a poner autobús como otras veces y nos dijeron que no. Pero cuando estábamos en la cola van y nos dicen que venía un tren de Sevilla e iba a hacernos el favor de parar para montarnos hasta Madrid. Ese tren paraba a las 21.15, pero llegó a las 21 horas. Era un AVE. Nos montamos todos, los 26, y a las 22.15 nos paramos en mitad del campo. Allí estuvimos como hasta las 23.30 horas. Buscamos al revisor para pedir información pero nadie sabía nada, solo que era de noche ya y no llovía», relata la joven sobre cómo les empezó a afectar la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).

Según explica, la gente empezaba a tener hambre y en la cafetería se acabó la comida, solo había para beber (al final de trayecto gratis, excepto el alcohol). Pero lo que más le llamó la atención es que hacía frío y nadie quitaba un aire acondicionado que estaba muy fuerte. «Ni cuando se fue la luz unos segundos dejó de funcionar el aire y recuerdo que había una madre que no dejaba de pedir mantas para su hijo, pero no había».

A las 12.50 les dijeron por megafonía que el tren volvía a Sevilla porque las vías estaban atascadas y solo había una habilitada para llegar a Madrid. «Pero nuestro tren seguía parado. Dos o tres de Badajoz nos acercamos al revisor para decirles que no veníamos de Sevillay que nos pararan por favor en Puertallano. Al final nos dijeron que eligiéramos. Y que una vez nos bajáramos fuéramos a 'Atención al cliente' y nos pondrían un hotel, y que ya mañana (hoy lunes) me informarían de cómo llegar a Madrid. Serían la 1.30 horas y el tren seguía parado en mitad del campo en la provincia de Toledo».

Al final, en torno a las 2 de la mañana, les dijeron por megafonía que se dirigían a Madrid, no a Sevilla. Y el tren que salió de Badajoz a las 14.30 y debiera haber entrado en la estación madrileña de Atocha a las 20.30 lo hizo a las tres y diez de la madrugada. Carlota García entraba a trabajar en Madrid a las ocho de la mañana, pero cuando contempló la posibilidad de que acabara en un hotel de Sevilla escribió a su jefa para informarle de que este lunes tendría que teletrabajar. «Los que peor llevaron toda esta incertidumbre eran algunos médicos que hoy lunes tenían que trabajar y era de madrugada y seguían en el tren sin que nos informaran de nada».