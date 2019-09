La penúltima lección italiana

TODA aquella persona que aspire a conquistar o conservar el poder haría bien en mirar a ese laboratorio político que es Italia para anticipar tendencias y prevenir errores. La penúltima paradójica lección que nos deja el país de Maquiavelo es que, si bien el pacto es la base de la democracia, hay pactos que pueden salvarla y pactos que pueden acabar con ella. El pacto extremista entre el anticasta Movimiento Cinco Estrellas (M5E) y la nacionalpopulista Liga Norte de Matteo Salvini ha estresado peligrosamente la democracia italiana hasta arrastrarla a una situación límite. En cambio, el pacto transversal entre el M5E y el centroizquierdista Partido Demócrata (PD) puede darle la estabilidad que necesita para no venirse abajo.

El caso italiano demuestra que pactar con la ultraderecha es como pactar con el diablo, un pésimo negocio en el que se paga un alto precio a cambio del poder: la pérdida del alma democrática. Como sostiene el politólogo británico Roger Eatwell, coautor del ensayo 'Nacionalpopulismos', en una entrevista con 'La Vanguardia', la trampa de los nacionalpopulistas es reducir la democracia a votar para utilizar el poder que les otorgan los votos para degradar la democracia con el fin de perpetuarse en el poder. Putin y Erdogan son paradigmas de ello. Y en su espejo se miran Trump, Orban, Bolsonaro o el mismo Salvini, quien, atraído por los cantos de sirena demoscópicos, que le auguran una holgada victoria en las próximas elecciones generales, ha precipitado la caída de su coalición de Gobierno con el M5E para, a imagen y semejanza de Mussolini en 1922, pedir a los italianos que le den «plenos poderes» para salvar el país.

Sin embargo, como subraya Eatwell, «además de votar, la democracia consiste en un debate de lo público respetuoso e informado que genere consensos» y «con tolerancia, reconocimiento del otro y respeto a la diversidad como fundamento de la convivencia». Por tanto, coincide con Karl Popper en que «quien no tolera la diferencia ni la diversidad en el adversario no es demócrata, por mucho que lo voten». Y Salvini y compañeros ultras de aquende y allende el Atlántico han hecho bandera de su intolerancia con quien no es un hombre como Dios manda: heteroxexual, blanco, nativo, cristiano, negacionista de la crisis climática, antifeminista y antisocialista. La estrategia nacionalpopulista es tan vieja como efectiva: divide y vencerás. O se está con ellos o contra ellos. Haciendo uso del orwelliano 'doblepensar', defienden a capa y espada, frente a élites y progres, la libertad, la igualdad y la fraternidad (la santísima trinidad democrática), pero solo para los suyos. Al enemigo, ni agua.

No obstante, el ministro del Interior italiano ha pecado de soberbia y ha subestimado a su antiguo aliado, el líder del M5E, Luigi Di Maio, y al dimisionario primer ministro Giuseppe Conte, al que trataba como un hombre de paja a su servicio. Di Maio y Conte han contraatacado tendiendo la mano al PD, el otrora enemigo número uno del M5E. Mas las negociaciones para formar un Ejecutivo de coalición han encallado por, al parecer, la pretensión de Di Maio de mantenerse como vice primer ministro con mando en plaza, algo a lo que se resisten los socialdemócratas. «Estamos en una situación similar a la de un bazar árabe. Habrá que ver si el M5E y el PD son racionales, como lo son mercaderes, que al final bajan los precios para llegar a un acuerdo. Si no lo hacen entregarán el país a una mayoría de extrema derecha», advierte el politólogo Fulco Lanchester, según recogía ayer este periódico. ¿Les suena?