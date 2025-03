Pensionistas por el mundo

Días atrás, estalló el escándalo: los jubilados extremeños eran marginados con respecto a los del resto de España pues, habiendo escogido viaje del Imserso unos ... días más tarde que los de otras autonomías, se habían quedado sin las plazas solicitadas. Ningún político ni responsable del Imserso se dignó a pedir disculpas ni a explicar si esto era cierto o no.

Sin embargo, unos días después, el periódico digital gratuito 65ymás.com, que como su nombre indica está dirigido a los mayores y publica noticias e informes relacionados con la jubilación, aclaraba con detalle cómo se reparten las plazas de las excursiones de los pensionistas y no tiene nada que ver con quién las solicita primero ni en qué autonomía, sino con una serie de parámetros. Es un sistema complejo que determina quién tiene prioridad.

Para empezar, ya saben que esos viajes los pueden solicitar pensionistas de viudedad con 55 años o más, pensionistas por otros conceptos con 60 años o más, beneficiarios del sistema de la Seguridad Social con 65 años o más y, también, emigrantes retornados con pensiones de otros países.

Pero lo decisivo es el sistema que se aplica para escoger viaje. El primero es la edad. Así, a más edad, más puntos se obtienen. Es decir, independientemente de si se ha solicitado un viaje a Canarias desde Extremadura o desde Asturias, los menores de 60 años tienen un punto y, a partir de esas edad, cada año suman uno hasta llegar a los 78. Quienes superen esa edad, tendrán un máximo de 20 puntos.

La discapacidad es otro de los parámetros. Con más del 33% de discapacidad, el pensionista viajero tendrá 10 puntos. Es importante la situación económica pues, dependiendo de ella, se tienen más o menos posibilidades de viajar al destino favorito. Por una pensión de 402.80 euros, que sería no contributiva de jubilación o invalidez, se consiguen 50 puntos. El número de puntos va descendiendo (con 900 euros, 45 puntos; de 900.01 a 1.050, 40, etcétera) hasta llegar a las pensiones de más de 2.100.01 puntos, que equivalen a cero puntos. Si se trata de una pareja, se suman los ingresos de ambos y se dividen entre 1,33.

La cuarta variable que se suma al cálculo es si se ha participado o no en viajes durante los años anteriores. Tienen prioridad los jubilados que se quedaron en lista de espera la temporada pasada y si se trata de parejas, se considera solo la puntuación más baja de entre las dos. Si el solicitante se quedó en lista de espera en la campaña de viajes 2022-23, se le conceden 175 puntos y si no ha viajado en las dos últimas temporadas, tendrá 50. Si ha viajado en 2021-22, pero no en 2022-23, serán 40 puntos y así hasta llegar a cero, que es lo que suma si ha viajado dos o más veces en las dos últimas temporadas.

Como ven, es un proceso bastante más complejo que ponerse en una cola en Galicia o en Murcia para solicitar un viaje determinado. Queda el caso de las familias numerosas: si se pertenece a una general, cinco puntos. Si es una familia numerosa especial: 10 puntos. Y si después de todas estas variables y sumas, dos aspirantes empatan, ¿quién se va a Mallorca? Pues desempata la fecha de nacimiento. Se va el más viejo. Estas son las reglas para seleccionar a los 900.000 jubilados viajeros más allá de la autonomía o la fecha.