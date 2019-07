Pensando en el discurso de Fernández Vara La principal conclusión del acto celebrado por Punto de Encuentro es el convencimiento de la necesidad de introducir en las políticas de gobierno programas y proyectos que impulsen la iniciativa privada en todos los órdenes CECILIO J. BENEGAS FITO Coordinador de Punto de Encuentro de la sociedad civil de Extremadura Domingo, 7 julio 2019, 23:05

Comparto las razones de todos aquellos que no comprendan por qué, el mismo día en que el presidente Guillermo Fernández Vara tomaba posesión de su cargo, un grupo de entidades de la llamada sociedad civil se autoconvocaran para examinar y discutir el programa de aquel al que los extremeños le habían encomendado la gestión de los asuntos públicos. Comprendo a quienes recelan de aquellos particulares que nos metemos donde no nos llaman. Dirán que para la «cosa pública» ya están los partidos políticos, los grupos parlamentarios, los sindicatos, las corporaciones públicas, los llamados «agentes sociales», etc. Y, sin embargo, muchos, no sé si una mayoría, pensamos que los ciudadanos organizados en diferentes colectivos, llámense colegios profesionales, fundaciones, entidades como el Club Senior de Extremadura, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, etc., tenemos no solo el derecho sino, sobre todo, obligación cívica de participar en el debate y en las propuestas sobre los asuntos públicos. Es más, las sociedades modernas y avanzadas se identifican precisamente por el grado de vinculación de la sociedad civil en los llamados «asuntos públicos». Y en sentido contrario, las sociedades menos desarrolladas se caracterizan por el desinterés, la apatía y la indiferencia sobre aquellos asuntos que más directamente les atañen. En unos casos, nos encontramos con pueblos avanzados y dinámicos; en el extremo contrario, con sociedades decadentes y dependientes.

Con este convencimiento, y sentado el principio de que la sociedad civil organizada no tiene, o no debe tener, ningún móvil ideológico o político, el acto celebrado por Punto de Encuentro y el Club Senior de Extremadura, por vez primera en la historia reciente de nuestra democracia, hizo un análisis objetivo y profesional del programa de gobierno del presidente de Extremadura. Con la única finalidad de colaborar a que los intereses generales de Extremadura estén representados y participados. Estamos convencidos de la responsabilidad que para el progreso de los extremeños tienen aquellos colectivos que más talento profesional y técnico tengan porque han sido también mayores las oportunidades de las que han gozado, comenzando por la propia Universidad. Los organizadores encomendamos a tres reconocidos profesionales que analizarán por separado las políticas de desarrollo, las políticas sociales y los programas de aprovechamiento de los recursos naturales de la comunidad, incluidos en el discurso de investidura del presidente Fernandez Vara y en el debate que siguió a su intervención. La exposición sirvió como prólogo a un debate extenso y documentado por parte de los profesionales asistentes.

Cualquier observador presente podría haber sacado estas o parecidas conclusiones. En primer lugar, el convencimiento de que en el discurso del candidato no aparecían suficientemente representadas las necesidades y las oportunidades de desarrollo económico que precisa la región en orden a crear un tejido empresarial eficiente que produzca empleos suficientes que eviten la emigración de los jóvenes. Los ponentes, así como los intervinientes en el debate, señalaron el exceso de burocracia que en muchos casos dificultan las escasas iniciativas de emprendimiento que genera la comunidad.

La segunda conclusión que pudiera extraerse del debate convocado por Punto de Encuentro de la Sociedad Civil es el reconocimiento del valor que en el discurso del presidente se dispensa a las políticas sociales en toda la amplia gama de prestaciones para atender a las necesidades de la sociedad extremeña. Bien es cierto que varios de los intervinientes aludieron a la necesidad de mejorar los servicios sanitarios necesitándose siempre de mayores inversiones.

Y en tercer lugar, y en mi opinión la más importante de las conclusiones, es el convencimiento de la necesidad de introducir en las políticas de gobierno programas y proyectos que impulsen la iniciativa privada en todos los órdenes, que es tanto como solicitar un cambio substantivo en los comportamientos administrativos, convirtiendo a la Administración en «facilitadores» y «acompañantes» de los emprendedores para el aprovechamiento global de los recursos de la región, desde su producción a su comercialización última.

El resultado final nos reafirma en la necesidad de continuar promoviendo la reflexión de la sociedad civil extremeña en aquellos asuntos que requieran la colaboración del conocimiento profesional y técnico que poseen las organizaciones agrupadas en Punto de Encuentro y muy particularmente en el Club Senior de Extremadura. Si de algo no puede prescindir nuestra comunidad es de la experiencia acumulada en dilatadas trayectorias de personas que colocan el interés general de los ciudadanos por encima de cualquier otra consideración. Y no faltará quien piense que una de las razones principales, sino la más importante, de tantas situaciones que lamentamos no sea la abdicación que la sociedad civil ha hecho a lo largo de la historia de su responsabilidad en el planteamiento y solución de los problemas que pasivamente soporta. Desde Punto de Encuentro, con modestia, pero con pleno convencimiento, estamos tratando de poner nuestro granito de arena en dinamizar los sectores más necesarios para el mayor desarrollo de Extremadura.