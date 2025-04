«Pensaba que el macrovertedero iba a ser beneficioso para Salvatierra»

«Pensaba que este proyecto iba a ser beneficioso para Salvatierra y cuando descubrí que no me opuse a él», ha dicho sta mañana el ... alcalde de Salvatierra de los Barros (1.664 habitantes), Francisco Javier Saavedra, en la sede provincial del PSOE en Badajoz. El primer edil registrará este lunes su dimisión tras la polémica desatada al conocerse a principios de octubre la intención de una empresa de instalar un macrovertedero de residuos industriales. La agitación en el pueblo al conocerse la noticia ha ido aumentando hasta que la semana pasada dimitieron los cuatro concejales socialistas que junto a Saavedra sostenían con mayoría absoluta una corporación ganada al PP en 2019.

Esta mañana Saavedra ha hablado de presiones y amenazas a su familia y entorno y ha asegurado que esos cuatro ediles, a los que considera desleales, tenían toda la información desde el principio. En su comparecencia, el alcalde dimisionario ha estado arropado por una veintena de personas entre cargos del partido y familiares. Han acudido la secretaria de organización, Marisol Mateos, por parte del PSOE regional, y por parte de la ejecutiva provincial Manuel Borrego, alcalde de Valverde de Leganés. También han estado el alcalde de Medellín, Valentín Pozo, y el de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias, que han abrazado y aplaudido al primer edil en su despedida.

Ampliar Familiares y cargos socialistas han acompañado a Saavedra. pakopí

Saavedra, de 32 años, ha comenzado agradeciendo su presencia y ha explicado que en un primer momento pensó en mantenerse al frente de Salvatierra, pero la presión ha podido con él en un momento delicado para su salud. «Creí que no abandonar el pueblo podía ser parte de la solución, pero ahora no quiero ser parte del problema por el alto grado de crispación que se ha generado, sobre todo a partir de que el proyecto de macrovertedero estaba muerto y archivado administrativamente». Este archivo se publicó en el DOE el pasado lunes, 14 de noviembre.

Saavedra ha criticado al presidente provincial del PP por llamarlo para que dimitiera y le montara una manifestación frente al Ayuntamiento

El todavía alcalde ha dicho que se le ha acusado de muchas cosas que ahora deberán ser demostradas «donde corresponde», y negó que él haya usado «actitudes mafiosas, coacciones o amenazas» cuando en cambio sí se han empleado contra su entorno, empezando, ha dicho, por el presidente provincial del PP, Manuel Naharro, que lo telefoneó esta semana para que dimitiera justo antes de que se desatara una manifestación con militantes del PP y los exconcejales del PSOE dimitidos ante el ayuntamiento donde se encontraba reunido.

«No consiento que se ponga en duda mi honorabilidad», ha afirmado antes de desgranar varios proyectos que ha puesto en marcha durante su mandato para mejorar la economía del pueblo. «Conmigo han abierto entre diez y doce empresas en el pueblo porque en todo lo que estaba en mi mano se les ha ayudado (…) pensaba que este proyecto (el del macrovertedero) podía ser beneficioso para mi tierra, pero cuando descubrí que no, me opuse a él».

Para demostrar lo anterior, esta mañana Saavedra ha explicado que tiene folios con más de cuarenta alegaciones para usarlas en caso de que el proyecto no se archivara. Y ha añadido que ya ha iniciado trámites en el plan de ordenación urbana de Salvatierra para que no se pueda solicitar un proyecto de características similares.

Ha dicho además que sus cuatro concejales le han acusado de haber sido engañados «cuando ellos sabían, como liberados que son, de todo lo que se hacía en el Ayuntamiento porque Urbanismo, desde junio de 2019, está en manos de la teniente alcalde. Tampoco puede ser que el concejal de Obras no lo supiera cuando él ha acompañado a los promotores a ver los terrenos», se ha defendido.

Sobre si la empresa que está detrás del vertedero (el grupo murciano Hozono Global a través de su empresa 3RS Gestión MA Extremadura) va a exigir algún tipo de compensación tras adquirir esas tierras ahora que el proyecto ha sido bloqueado, Saavedra ha dicho que desconoce los planes de los empresarios después de que esta semana él mismo haya solicitado por dos veces «la retirada total» del proyecto. «Ojalá la empresa nos dijese que se va», ha pedido.

Ampliar La secretaria de organización, Marisol Mateos, fue la única presente de la ejecutiva regional. Pakopí

En Salvatierra el PSOE gobierna con cinco concejales por cuatro del Partido Popular. Con la marcha de todos los socialistas se abre ahora un periodo incierto que administrativamente habrá que solventar, por lo que se espera a la mayor brevedad un informe técnico del secretario del Ayuntamiento, indicaron desde el PSOE regional, que hoy no ha querido valorar lo ocurrido en Salvatierra de los Barros.

En cualquier caso, Saavedra, que todavía presidirá la sesión plenaria prevista para este lunes, ha dicho que él no dimite porque no haya sido capaz de cubrir la vacantes de sus concejales. «Ya están cubiertas. No he estado solo estos días en el Ayuntamiento. Estando yo, había cuatro personas, ahora no lo sé», ha asegurado antes de subrayar que «ha sido un honor ser alcalde de Salvatierra porque lo he hecho por vocación a pesar de una enfermedad que me impedía estar al cien por cien, pero mi honor y el de mi familia no se pueden poner en juego y tomaremos medidas», ha señalado hoy sábado en la sede del partido en Badajoz.