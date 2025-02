¡Ay pena, penita, pena!

Mi madre, que tiene más de 90 años, va los viernes a un gimnasio. Es un gimnasio sénior con una clientela de personas mayores y ... la música que se escucha va en consonancia con la edad de los atletas: Rafael Farina, Juanito Valderrama, Manolo Escobar... La fisioterapeuta, una muchacha joven y dispuesta natural de Montehermoso, tiene el detalle de poner El emigrante, La hija de Juan Simón o A la lima y al limón y mi madre se mueve así con más salero al tiempo que canta con garbo.

Al comprobar lo bien que le sienta esa música a mi madre, ahora, cuando voy a visitarlos, les pongo a ella y a mi padre, que también ha cumplido ya los 90, las canciones que mis hermanos y yo detestábamos en los 60-70. En aquel tiempo, en Cáceres solo había una emisora, La Voz de Extremadura, y, por el día, no se cogía ni Radio Popular ni Radio Nacional. Al anochecer, empezaban a entrar emisoras marroquíes y, con suerte, alguna nacional, por ejemplo: «Aquí, Radio Intercontinental, Madrid».

La Voz de Extremadura es la emisora de radio que más me ha gustado y emocionado. La pasión por sus programas llegaba a tal punto que fingía estar enfermo y me subía la fiebre a golpes de termómetro no por faltar a clase ni por dormir o recibir mimos, sino por escuchar Radio Polluelos, un magazín muy divertido que hacían Polito y Nani Bejarano. A la hora de la comida, escuchaba Cáceres Tres Menos Cuarto, un informativo con una sección llamada 'Sabía usted que...' bastante crítica para la época. De hecho, mi primera columna en el HOY estaba inspirada en esa sección, se llamaba 'Pues dicen' y ha acabado dando nombre a parte de mi correo electrónico. Ya ven: empiezas subiéndote la fiebre agitando un termómetro y acabas inspirándote para crear tu correo personal.

Los niños de hoy ni escuchan la radio, ni pueden hacer trampa con el termómetro ni admiran a Farina y Valderrama. Nosotros sí nos criamos con esos entretenimientos, aunque la verdad es que detestábamos a los cantantes de coplas y fandangos. Porque tras el informativo, venían las Micronoticias Deportivas de Tomás Pérez, que escuchaba con devoción de socio del Cacereño, y después, Discos Dedicados, un programa de música en el que se alternaban la España cañí de Emilio el Moro y La Niña de la Puebla con la España desarrollista de Los Brincos, Los Bravos y Los Pekenikes. Y entre canción y canción, dedicatorias de soldados, de novias, de nietos y de las chicas de alterne del barrio de Obispo Galarza, a las que los chulos y las madamas solo dejaban salir del lupanar para acercarse a la emisora a dedicar algún disco, según me contó en cierta ocasión Fernando García Morales, un clásico del periodismo local. En casa, vivíamos los discos dedicados agitados por un vaivén de sensaciones: irritación cuando tocaba Farina, emoción cuando tocaba Los Mustang. Y así, entre discos, micronoticias y polluelos, yo disfrutaba de unas convalecencias muy confortables y entretenidas.

Con los años, el rechazo a lo cañí fue atemperándose. Llegué a sentirme importante de verdad la noche que entrevisté a Manolo Escobar a las dos de la madrugada en el camerino de la discoteca Chanteclair de Pontecesures (Pontevedra), mientras el cantante se zampaba un bocadillo de mortadela, y ahora he creado una 'play list' a la que llamo Discos Dedicados y en la que no están Fórmula V ni Los Diablos, sino todo Manolo Caracol y toda Marifé de Triana. La pongo en casa, veo sonreír a mis padres y pienso en lo mal hijo que fui fingiendo fiebre y en lo feliz que soy escuchando con ellos a Lola Flores. ¡Ay pena, penita, pena!