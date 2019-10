Con pena y con miedo. No a Marlaska

A lo lejos rebufa la tormenta. Casi llueve. Y con la tormenta que se aleja sin acabar de romper, aún resuenan «los claros clarines» y la limpia voz de Ainhoa Arteta entonando «la muerte no es el final» en el desfile del paseo de la Castellana. En el pasado siglo era en abril y se llamaba 'de la victoria'. Quizá por eso durante años algunos políticos eran renuentes a su celebración e incluso intentaron suprimirlo rezongando aún en la desconfianza a todo lo que sonara a militar, a bandera e incluso a patria. Eran aún tiempos de 'los unos' y 'los otros', esos que inocentemente consideramos superados hasta que la memoria hemipléjica hecha ley vino a reverdecer viejos rencores. Tiempos en los que la Guardia Civil también era mirada con aire de sospecha por la izquierda. Pero, ya en el Gobierno, el partido socialista la descubrió en su verdadera dimensión y se abrazó a la vieja institución militar con fervores de converso. «Instituto gloria a ti, por tu honor quiero vivir». Y aquella vieja Guardia Civil caminera de Antoñito el Camborio continuó siendo querida y respetada por el pueblo, temida por los delincuentes y valorada por los políticos. Porque, además, aquella vieja Guardia Civil supo renovarse hasta convertirse en referente fundamental del «viva el orden y la ley» en la España democrática.

'Ni pena, ni miedo', tituló su libro Fernando Grande Marlaska. Y me gustaría compartir con él ambas cosas, pero he sentido pena y he sentido miedo al ver que una persona como él, con su bagaje de méritos en la lucha antiterrorista y su conocimiento de la propia Guardia Civil cediera ante el estúpido entreguismo de su Gobierno que, con la excusa de «no echar gasolina» al problema catalán, está dispuesto a cerrar los ojos a lo que sea y dar por bueno cualquier disparate para «no tensar». Porque esa es la actitud que nos ha llevado hasta aquí, gobierno tras gobierno cediendo a cambio de no sé qué gaitas y efímeros apoyos puntuales. Dando de comer al monstruo y haciendo ricos de paso a sus caciques. Y me pregunto qué hubiera pasado si el ministro Marlaska hubiera sido informado puntualmente y con carácter previo de la operación 'Judas' para desenmascarar a los CDR y si, disciplinadamente, hubiera hecho partícipe al presidente del asunto. Y aunque intento apartarlo, una y otra vez se me aparece el fantasma del caso Faisán. Quizá fuera eso, quizá el Faisán revoloteó en la memoria.

A partir de ahí, al menos en apariencia, el ministro-juez reaccionó con una pataleta de madurez discutible que le ha llevado a criticar el impecable, medido, valiente y oportuno discurso del general Pedro Garrido calificándolo de «inoportuno». No sé, señor ministro del interior, si fue inoportuno, pero sí sé que lo firmarían todos los españoles de buena voluntad que, al mismo tiempo, quizá han sentido temor al saberse «protegidos» por un ministro del Interior de tan dudoso equilibrio o de tan discutible criterio. Es cierto y le honra que posteriormente haya pedido de alguna forma disculpas en su discurso por el día de la patrona. Pero eso no quita el regusto amargo de su pataleta que ha dejado al descubierto la debilidad de un gobierno disfrazado electoralmente de bandera de España.

Con pena y con miedo. Y con enorme preocupación. Así no, Sr. Grande Marlaska.