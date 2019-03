Un pelotazo de ibuprofeno

Fui a La Plaza a comprar leche fresca, que afortunadamente ya la tienen en cualquier supermercado, un repollo y un poco de calabaza y me encontré con mi prima María José. En verdad, no es mi prima, sino mi tía política, pero como es más joven que yo, la llamo prima. Iba cargada con un sobre de pescado (en los súper modernos, te meten el pescado en sobres de papel), dos botellas, una barra de pan, tres tarros, cuatro botes y alguna cosa más. Agarraba aquel surtido de paquetería con manos, dedos y cuello por no haber tenido la precaución de coger un mini carrito, algo que va contra las leyes de la compra en el súper, donde está demostrado que por cada producto que ibas a comprar te traes otros cuatro que no estaban en la lista.

El caso es que me encontré con mi prima-tía y, tras las preguntas de rigor sobre la familia, acabamos debatiendo sobre si es mejor el Enantyum o el Espidifén para combatir nuestras dolencias. Hace nada, nos veíamos y nos recomendábamos los mejores bares para tomar cañas, pero en la sección de fruta de La Plaza nos estábamos recomendando los mejores ibuprofenos y dexketoprofenos del mercado.

La edad es lo que tiene, que un día andas de pub en pub por La Madrila de Cáceres o por el casco viejo de Badajoz y al poco, andas desesperado por casa porque has perdido una muleta. No se rían, todo llega y un buen día descubrirán que las muletas y los bastones deberían llevar un GPS incorporado: se pierden mucho por casa y en esa pérdida parece que va la vida.

El día en que debatí con mi prima sobre «profenos» y mi mujer extravió la muleta tras la puerta de la alacena, había ido por la mañana a comprar en la multitienda de la esquina unos garbanzos de Mirabel. Las multitiendas están viviendo un proceso de transformación en boutiques del gourmet sin necesidad de reconvertir el local en tienda cursi ni subir los precios. Cada una tiene sus especialidades regionales. Esta de la esquina trae legumbres de Mirabel y Cañaveral, que yo no sabía que en esa zona se cultivaran lentejas y garbanzos finos, y vende unas ricas aceitunas guisadas de las Hurdes envasadas en Palomero.

Al entrar, una señora con andador se hizo a un lado por no molestar. Le dije que me encantaban las señoras con andador porque son un síntoma de autoestima alta y ella me contó su historia, que es otra de las gracias de las multitiendas de barrio, que las señoras te cuentan sus historias, algo imposible en el híper. Me explicó que el andador se lo había regalado su nieto, que es de Cáceres, pero ejerce como fisioterapeuta del Sporting de Gijón.

Yo le referí la historia de mi suegra, que ha tardado un tiempo en asumir que el andador es muy cómodo y que llevarlo es un síntoma no de ser una viejecita, sino de ser una persona cabal que asume las limitaciones de la vida, lo cual es una de las claves del bienestar y la felicidad. Porque mi suegra se apoyaba hasta ahora en el carrito de la compra en una especie de acto de coquetería y de resistencia a ser declarada mayor.

Resistirse al paso del tiempo aferrándose al carrito y convirtiéndolo en andador es una suerte de patetismo. Por eso me satisfizo ver a mi suegra con su cuatro por cuatro azul, un andador muy chulo con el que paseamos por el barrio en una especie de desfile de la cofradía de los lisiados penitentes: mi suegra con andador, mi mujer con muletas y yo sin brazo. Caminamos muy despacio, deteniéndonos en los escaparates para tomar aire y asomándonos con un poco de reparo a los pasos de peatones, como si quisiéramos pedir perdón a los conductores por hacerles esperar.

Porque cuando nos aventuramos por el paso de cebra (siempre me ha fascinado ese nombre más propio de un safari, donde te cazan en el paso, que de un espacio peatonal), los coches se detienen, sí, los conductores, incluso, nos sonríen, también. Pero sus muecas de educación forzada no me engañan, sé lo que piensan: «¡Vaya por Dios! Me tenía que tocar a mí la procesión a Lourdes». Pues ya saben: ibuprofeno, dexketoprofeno y garbanzos de Mirabel.