El pellet escasea en busca del combustible más barato

El precio medio de una estufa ya instalada oscila entre los 1.500 y los 2.500 euros. Por arriba existen de 5.000 euros y por abajo de 700. Además, hay subvenciones del Idae (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica que llegan a financiar el cien por cien de la compra.

José María Cotrina, pacense, dio el paso, se gastó 1.500 euros y este será su tercer invierno calentando su casa con una estufa de pellets que instaló en su salón. «El precio era antes la mayor ventaja del pellet, ahora ya no tanto, pero aún así la prefiero. Estas estufas siguen siendo ventajosas porque las enciendes el rato que te apetece y calientan en poco tiempo, a diferencia de otros tipos de calefacción que tienen que estar encendidas todo el día para que sean eficientes», explica.

Siguiendo con la ventajas, Cotrina dice que su estufa la puedes encender intermitentemente, sobre todo ahora que aún no hace demasiado frío. Otro punto a favor, prosigue, es que no hay que pagar una mensualidad fija, como pasa con gas ciudad, que durante todo el año pagas un mínimo. Otro punto a favor, apunta, es el poco mantenimiento de la máquina. «Yo le hago una limpieza al año y de momento no he tenido averías», afirma.

Entre las desventajas, cita cargar con el peso de los sacos de pellet si no tienes ascensor porque algunas empresas lo sirven a pie de calle. «También hay que tener un sitio para guardarlo si quieres comprar una cantidad en verano para todo el invierno a buen precio, por eso mucha gente prefiere comprarlo poco a poco porque no tiene sitio para almacenarlo».