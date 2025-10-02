Una película y un documental se reparten 300.000 euros en ayudas extremeñas a la producción cinematográfica El DOE ha publicado este jueves la resolución que otorga las ayudas a 'El tigre' y 'El aroma del silencio'

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la resolución por la que se conceden 300.000 euros en ayudas a la producción de largometrajes en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2025. En esta ocasión, las obras que obtienen esta ayuda regional son el largometraje de ficción 'El tigre', de Estela Films, que recibe 250.000 euros; y el documental 'El aroma del silencio', de Implicate. Coop. Mad., que recibe 50.000 euros.

Explica la Consejería de Cultura que la finalidad de estas ayudas es la financiación de los gastos que se generen en la producción de nuevos largometrajes para el año 2025.Entre los criterios estimados por la comisión de valoración se ha considerado que las localizaciones y escenarios se lleven a cabo en la región o que la dirección, la producción ejecutiva, el guion, la música, la fotografía o el arte sean llevados a cabo por profesionales extremeños, entre otros.

Igualmente, señala la Administración regional se ha tenido en cuenta el «interés del proyecto y su calidad artística, así como la relevancia y originalidad del proyecto». Además, sostiene que se ha valorado el interés social de la obra audiovisual, así como que la acción se desarrolle en Extremadura o que el proyecto forme parte o se derive de la cultura, la historia o el patrimonio extremeño. Esta ayuda es compatible con cualquier otra subvención pública o privada destinada a la misma finalidad. .

Premio a los mejores guiones

El pasado lunes 29 de octubre, el Diario Oficial de Extremadura publicó la resolución de otra convocatoria de ayudas a la producción cinematográfica en la región. En concreto, los premios a los tres mejores guiones cinematográficos para largometrajes realizados en Extremadura este año. Tres propuestas que la comisión de valoración eligió entre las 16 propuestas presentadas.

Los trabajos premiados han sido 'Mansa Alborada', de Miguel Gil Izquierdo; 'Yo estuve en el vientre de mi abuela', de Sala Molaro Bermejo, y 'Las vías de plata', de la cineasta y productora Elena Marcelo Novillo-Fertrell. Cada uno de los guiones ha sido galardonado con 8.000 euros.