Las peleterías aguantan el paso del tiempo

Por qué el sector defiende que es una moda sostenible

Las prendas de piel, sobre todo las de pelo, son más caras, algunas de entre dosmil y cincomil euros, «pero muchos abrigos pasan de abuelas a hijas y luego a nietas. No hay nada más sostenible que eso». Lo explica Graciella Cavallo, de Peletería Macías (La Zarza), para ilustrar cómo de duradera es esta moda que estuvo en el punto de mira de las protectoras de animales. Esto dio lugar a lo que se denominó pelo sintético, un tejido para desmarcarse del maltrato animal que Javier de la Hoz, peletero en Badajoz, describe como un timo. «También lo llaman ecopiel, que es una falsedad absoluta cuando la piel no contamina y lo sintético sí. La gente no sabe que las granjas están supercontroladas y se aprovecha el cien por cien del animal, no solo la piel», defiende.