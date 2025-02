«He peleado para que el SES no pueda hacer a nadie más lo que me ha hecho a mí»

«Hay que luchar a tope y seguir hasta el final siempre que haya un rayo de luz. Es lo que he procurado hacer toda ... mi vida, también ahora, y estoy contento con el resultado».

El placentino Pablo Andrada Sevilla ha conseguido que el Tribunal Supremo le dé la razón en su batalla judicial por conseguir que la sanidad pública extremeña le proporcione el único fármaco que hay para tratar la enfermedad rara que sufre: la neuropatía óptica hereditaria de Leber (NOHL).

«Es un éxito para todos y por eso estoy feliz. He peleado para que lo que el SES me ha hecho a mí, dejarme tirado cuando atravesaba un infierno, no se lo pueda hacer a nadie más», declara Pablo Andrada.

Su infierno, entonces no lo sabía, comenzó a finales de julio de 2021. «Llevaba unos días en los que sentía, no sé, que no veía bien, que tenía la vista cansada o algo así». Pero no le dio excesiva importancia. «Trabajaba en una empresa de seguridad privada y estudiaba y me preparaba físicamente para presentarme a las oposiciones de Policía Nacional. Llevaba de hecho preparándome cinco años, era mi sueño y los exámenes iban a ser en septiembre», cuenta este joven de 29 años.

No los pudo hacer. Una mañana de finales de ese mes de julio, cuando salió del trabajo, decidió consultar con un oftalmólogo al que conocía lo que llevaba días notando en su vista.

«Me exploró e hizo algunas pruebas y me dijo que tenía el nervio óptico inflamado, que de su consulta me fuera directo al hospital». Pablo comenzó ese día un periplo sanitario, por centros públicos y privados y muchas pruebas, hasta que se le puso nombre a su enfermedad. «Fueron meses horribles, me encontraba en uno de los mejores momentos de mi vida y, de un día para otro, todo comenzó a derrumbarse, yo perdía visión de manera muy rápida».

Cuando en noviembre de 2021, cuatro meses después de los primeros síntomas, le dijeron que padecía neuropatía óptica hereditaria de Leber (NOHL), «literalmente se me cayó el mundo encima, porque ya me habían adelantado que podía tratarse de esa patología y yo sabía también lo que eso suponía».

Esa neuropatía es una enfermedad rara y de herencia materna que afecta a pacientes adultos jóvenes de entre 15 y 35 años de edad, fundamentalmente varones, y que en un periodo de un año desde el inicio de la enfermedad puede evolucionar a ceguera irreversible.

La doble batalla

Pero ni su madre, «es una luchadora», ni su hermana, «el motor de nuestras vidas», ni otros familiares ni sus amigos dejaron que Pablo perdiera la esperanza. «Me dieron fuerzas para no hundirme en el infierno, me acompañaron a transitar por el calvario y seguir. Además, había un rayo de luz, había un fármaco».

Un tratamiento con el principio activo idebenona, de nombre comercial Raxone, que ayudaba a mejorar la producción de energía, evitar el daño celular y la pérdida de visión. Un fármaco que, aunque aprobado por la Agencia Española del Medicamento, no estaba financiado por el Sistema Nacional de Salud, «porque las evidencias de eficacia son frágiles» según argumentó el organismo, pero sí estaba autorizado su uso hospitalario.

Por eso, con diagnóstico y tratamiento en mano Pablo acudió esperanzado a Neurología del Hospital de Plasencia para que le dieran ese medicamento con el que comenzar a combatir su enfermedad. Desde este servicio se pidió, pero la comisión de uso compasivo de Extremadura lo denegó por dos veces. «Me sentí indefenso, abandonado, mi sistema sanitario me dejaba tirado cuando lo necesitaba», lamenta. «Pero no podíamos esperar, el tratamiento había que iniciarlo antes de que transcurriera un año desde los primeros síntomas». Así que Pablo y su familia lo reclamaron en vía judicial, por un lado, y por otro buscaron la manera de conseguir el fármaco que se vendía en farmacias de Alemania. El problema, su coste: 4.543 euros al mes.

Dos años después

Comenzó a tomar Raxone en mayo de 2022. A ello destinaron sus ahorros, buena parte de los de sus familiares y la recaudación lograda a través de iniciativas solidarias puestas en marcha por amigos y desconocidos.

«Fueron momentos muy duros, mi madre se había endeudado, teníamos lo justo para comprar alimentos básicos, todo iba para mi tratamiento y yo ya no podía trabajar». Así durante once meses, hasta que llegó la primera sentencia a su favor. El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Mérida obligó al SES a proporcionar el fármaco a Pablo.

Pero la batalla judicial solo había empezado. «La libraba a la vez que buscábamos el dinero cada mes para comprar el fármaco y trataba de aprender a vivir de nuevo. Había perdido el 85% de visión, había perdido mi autonomía, apenas podía vestirme y asearme solo, para pasear necesitaba que alguien me acompañara».

El SES recurrió el fallo y el TSJEx le dio la razón. «Pero decidimos seguir peleando y creo que el Supremo ha hecho justicia». El alto tribunal ha considerado que la negativa a proporcionarle ese fármaco vulnera su derecho a la integridad física y a la igualdad.

Pablo continúa tomando Raxone. Lleva 24 meses y podría seguir hasta cumplir 36, la duración máxima establecida para el tratamiento con este medicamento. «Haré lo que decida mi neuróloga del Hospital de Plasencia, la que me lleva desde el inicio», aclara.

Dos años después de comenzar el tratamiento, «no he perdido más visión y he recuperado la intensidad de los colores», dice. «Esto me ayuda en mi autonomía. Ahora, por ejemplo, sé cuando el semáforo está en rojo o en verde». Pero, sobre todo, dos años después y tras librar una doble batalla, «en la justicia y en la vida, he aprendido a vivir de nuevo y puedo decir que merece la pena».

Sabe que no podrá ser policía, pero ha vuelto al gimnasio, se está formando en nutrición y deporte, sigue contando con los amigos de siempre y está dispuesto «a continuar peleando en la vida, apoyando a mi madre en su lucha contra el cáncer, y en los tribunales, vamos a reclamar al SES lo que nos hemos gastado en la compra del fármaco, hay mucha gente que nos ha ayudado y queremos devolverles el dinero».