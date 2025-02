Del Pegaso al Real Madrid

¿Me moriré sin ver jugar al Cacereño en Segunda División?, le pregunté en la terraza del hotel Huerta Honda a Noni Buzo, a la ... sazón propietario del club, y el empresario segedano me aseguró que el Cacereño ascendería a Segunda. Lo que no dijo es cuándo. Así que la aseguradora de mi deceso está encantada porque cuanto más tardemos en subir, más cuotas funerarias pago y yo sigo esperando ver al equipo ascender a lo grande, pero pasan los años y lo más que hemos conseguido es subir a Segunda, sí, pero con siglas (RFEF) y en España, las divisiones importantes tienen nombre de banco, no siglas.

Dicen que el Atlético y el Athletic son como una religión. Tonterías. Religión son el Coria, el Badajoz, el Plasencia, el Don Benito, el Cacereño... Eso sí que es creer y mortificarse con el cielo como una remota posibilidad que nunca llega. Y si llega, es de milagro, como ha sucedido ahora con mi Cacereño.

Nací cinco años después de que el Cacereño subiera y bajara en un año a Segunda División. Desde entonces, hemos sido un equipo de Tercera, aunque se llamara Segunda B o RFEF. Eso sí, somos el único equipo que ha superado las mil victorias en Tercera y ha marcado 3.700 goles. Quizás me muera sin verlo en Segunda, pero tendré el consuelo de que fue el mejor de Tercera.

El primer partido que vi en directo fue en septiembre de 1968. El Cacereño jugaba contra el Pegaso, equipo camionero del barrio madrileño de Canillejas, ganamos 3-1 y en aquella temporada aprendí que Pegaso, Reyfra, Aviaco, Boetticher y Calvo Sotelo no eran nombres de pueblos con equipo de fútbol, sino marcas comerciales. La única detención, más bien retención, policial que he sufrido fue por culpa de mi pasión futbolera 'cacereña'. Al acabar un Cacereño-Ceuta en la Ciudad Deportiva, con empate a cero y arbitraje nefasto, o sea, que no nos favoreció, me coloqué junto al túnel de vestuarios con la hinchada vociferante, que insultaba al colegiado mientras se retiraba y cruzaba por un pasillo que hacían los grises. Para contener a la masa, los guardias echaron mano a tres o cuatro energúmenos y me tocó a mí, que tenía 12 años y me quedé helado. Me metieron en aquel túnel mientras los jugadores ascendían unas escaleras de piedra insultándose. Un guardia me avisó de que me iban a llevar delante del gobernador civil para que le gritara lo mismo que al árbitro. Yo ya me veía ante Federico Trillo-Figueroa, llamándolo hijo de... Pero bueno, al final, los guardias se enteraron de que eran compañeros de dos tíos míos, también grises, decidieron que para mis 12 años, ya tenía bastante susto y me liberaron. Nunca he vuelto a insultar a un árbitro, es más, me hice árbitro de baloncesto. Pero tampoco he dejado de amar al Cacereño sobre todos los equipos.

Y llegamos a este 3 de enero de 2023 en el que los sueños rumiados durante años y las frustraciones sufridas se sustancian en la más alta ocasión que vieron los siglos futboleros en Cáceres: viene el Real Madrid y viene en competición oficial. Ya no soy socio por culpa de una novela. Me puse a contar en 1.700 páginas la estancia de Franco en Cáceres y, para tener tiempo, tuve que renunciar a mis carnés del Cáceres de baloncesto masculino, del Al-Qázeres de baloncesto femenino y del Cacereño. Pasaba los fines de semana de pabellón en estadio y así era imposible escribir. Así que no veré el partido de esta noche en directo. Pero es lo mismo: lo dan por la Primera de TVE y hasta mi padre, que sí vio al Cacereño en Segunda, parece haberse olvidado de sus achaques y molestias de nonagenario. Es todo tan inaudito que ya puedo morirme tranquilo.