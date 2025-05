Pégale al gato, pum, pum, pum

En casa de mi hijo y mi nuera viven también mi nieta Minerva y dos mininos: el gato Hodor y la gata Yun. Minerva se ... llama así no por pasiones mitológicas, sino por una canción del grupo de rock Deftones titulada precisamente 'Minerva'. Hodor toma su nombre de un personaje tremendo de 'Juego de Tronos' y creo que Yun era un guerrero, o quizás guerrera, del videojuego 'Street Fighter', que tanto entretenía a mi hijo en los años 90.

Además de Hodor y Yun, gatos residentes, en casa de mi hijo y mi nuera se alojan esporádicamente gatos temporales, de paso, que están allí unas semanas porque los han adoptado en Alemania y, mientras les consiguen un pasaje, se quedan de pensión con Hodor y Yun. Mi nuera, evidentemente, es amante de los gatos, los cuida, les lleva alimento a diversos puntos de la ciudad y participa en cualquier actividad que los proteja y defienda. Y Minerva, acostumbrada a vivir con ellos desde que nació hace diez meses, también los quiere y cuida a su manera.

Mi hijo, mi nuera, mi mujer, mi suegra y un servidor tenemos nombres extraídos del santoral, no de canciones. Y en casa de nuestros abuelos siempre hubo gatos, pero no tenían nombre, se les cuidaba lo justo, se alimentaban con sobras y tenían un oficio: cazar ratones. Si eran diestros y esforzados cazadores, tenían su premio, si eran perezosos y remolones, a buscarse la vida porque no había sobras para ellos.

Aquellos gatos no andaban por la casa a su antojo como hacen Hodor y Yun, sino que vivían en los patios y solo en invierno se les dejaba entrar al comedor y acurrucarse bajo la mesa camilla, junto al brasero de picón. A veces, al echar mis abuelos una firma con la badila (traducción para nueras, hijos y minervas: mover y avivar las brasas con una especie de pala de hierro), el gato se molestaba y arañaba la mano que le daba de comer. La reacción de los abuelos era inmediata, patada o escobazo y el gato al patio, a pasar frío, castigado sin brasero.

En otras ocasiones, empezaba a oler a chamuscado debajo de la faldilla y, al rato, el gato salía espantado, corriendo y maullando como un descosido y con la cola echando humo. Así era la vida antes y ese es el mundo de ayer en que se educó mi suegra, uno en el que los gatos eran animales domésticos por su utilidad, no por cariño, compañía ni fascinación.

Cuando mi suegra era niña y cuando fue madre, una costumbre típica era decirles a los bebés que pegaran al gato. Pasaba el minino cerca del niño, y la abuela o la madre le decían: «Pégale al gato, pégale al gato, pum, pum, pum». Y hacían el gesto de darle en el lomo o cogían la mano de la pequeña y la sacudían como si le zurrara al felino.

Trasladémonos a 2024, juntemos a mi suegra, a mi nuera, a Yun, a Hodor y a Minerva y asistamos a la siguiente escena. Mi suegra tiene en brazos a la niña y le hace mil monerías, pasan los gatos cerca, la bisabuela coge el brazo de la bisnieta y le dice lo que le decían a ella hace 90 años: «Pégale al gato, Minerva, pégale al gato, pum, pum, pum», mientras mi mujer y yo asistimos a la escena espantados.

El mundo animalista del siglo XXI frente al mundo utilitarista del siglo XX. El gato cazador de ratones frente al gato compañero, amado y cuidado como uno más de la familia. Mi hijo y mi nuera educando a Minerva en el amor a gatitos, perritos y pajaritos y la bisabuela animando a la niña a pegarle al gato «pum, pum, pum». Menos mal que mi nuera es una mujer juiciosa y entiende que no es fácil adaptarse a estos tiempos nuevos de tanto amor. Y bueno, que lo del «pum, pum, pum» solo es un juego, el juego de pegarle al gato. ¡Madre mía!